Desafíos del presidente 45

Tanto en política interna como en relaciones exteriores el nuevo inquilino de la Casa Blanca enfrenta una larga serie de desafíos sobre los cuales tendrá que tomar decisiones inmediatas con lo que se disipará la espesa niebla que cubre a Washington desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre. Niebla compuesta de especulaciones sin fin, declaraciones contradictorias, promesas altisonantes y andanada tras andanada de trinos. El presidente gozará de una luna de miel con un Congreso altamente escéptico, muchos de cuyos miembros tienen cuentas pendientes con Trump y esperarán el momento adecuado para cobrarlas. A continuación algunos de los más apremiantes asuntos en la carpeta del presidente 45.

Sus Electores. Tras una campaña virulenta y divisiva como ninguna en la historia, los electores de Trump esperan cumplimiento de sus promesas. Restablecimiento de los bien-remunerados empleos industriales, reapertura de las minas de carbón, abrogar los tratados de libre comercio y en general crearles una sensación su vida mejora sustancialmente. Habrá que ver su Trump cumple o estos constituyeron un simple vehículo para su elección, ya desechable.

“Obama Care”. Aunque el Congreso dominado por los republicanos ya comenzó a desmantelar los efectos de la ley que creó el “sistema de salud asequible”, programa bandera de la administración Obama, el camino es culebrero y pasar de las promesas a la realidad puede ser demasiado costoso en términos políticos y sociales, pues implica dejar de un día para otro a unos 20 millones de asegurados sin acceso a salud y sin que haya claridad sobre la alternativa. El programa a pesar de su accidentado inicio ha mejorado sustancialmente y podrá obligar a Trump a hacerle simples cambios cosméticos pero no desmantelarlo del todo.

Prensa. Desde los inicios de la campaña electoral y más desde que ganó las elecciones,Trump ha dado muestras de tener poca paciencia para la prensa en general y aquellos que los critican en particular. Ha vetado periodistas en sus ruedas de prensa, se ha negado a responder preguntas incómodas y ha flotado la idea de sacar al cuerpo de prensa de la Casa Blanca tras cien años de presencia en la residencia oficial del presidente. Esto hace parte de una creciente tendencia global líderes mundiales limitando la libertad de información. Trump ha dicho que no le gusta trinar pero que lo hace porque “la prensa no lo quiere”, lo cual en términos generales es cierto. Para alquilar balcón.

Raza. Los incidentes de violencia racial en Estados Unidos se han multiplicado en los últimos años por la muerte en extrañas circunstancias de afroamericanos por parte de policías blancos. Trump ha contado entre sus seguidores a los más furibundos exponentes del racismo cono David Duke, el Ku Kux Klan, la agrupación Alt Rigth y otros que envalentonados con la victoria del neoyorquino, a quien también se le ha acusado de racismo, podrían agitar más aun el ya caldeado ambiente de relaciones raciales en varios lugares de la Unión Americana.