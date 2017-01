Embolatado el pago de crédito a Navelena por $120.000 millones: Justicia Tributaria

La devolución de $120.000 millones en un crédito que otorgó el Banco Agrario a Navelena, se encuentra embolatado, reconoció José Roberto Acosta, integrante de la Red por la Justicia Tributaria.

Dijo que el empréstito que se entregó a Navelena-Odebrecht se tenía que pagar en el mes de diciembre y a la fecha ya cumple con un mes de mora.

El consorcio Navelena, es una empresa integrada por Odebrecht y Valorcon, encargada del contrato de navegabilidad del río Magdalena por un valor de $2,5 billones y adjudicado en 2014.

Manifestó que dicho préstamo serviría para la etapa de preconstrucción del proyecto, apalancando la operación del consorcio antes del cierre financiero del mismo.

“Ya cumplimos un mes de mora, de tal suerte que en el balance del Banco Agrario tendrán que registrar esa eventualidad”, comentó.

Explicó que ahora tendrán que echar mano a las garantías, lo triste es que las garantías es otro crédito que no ha llegado y que lo más factible es que no puede llegar, porque a la fecha no existe un cierre financiero.

Afirmó que la Junta Directiva del Banco Agrario, a la que pertenecen los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Agricultura Aurelio Iragorri, otorgó el crédito sin tener en cuenta los problemas financieros de Odebrecht, que en 2015 tenía un patrimonio negativo de $3.905 millones.

Finalmente, aseguró que la única garantía existe es que los $120.000 millones se puedan perder y por ello, pidió a la Fiscalía y la Contraloría investigar este nuevo hecho irregular.