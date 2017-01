Carreño ante Djokovic: "Juegas al tenis para ganar estos partidos"

El español Pablo Carreño espera ya en tercera ronda y ante la posibilidad de que su próximo rival en el Abierto de Australia sea el serbio Novak Djokovic, señala que se juega al tenis para que lleguen estos partidos, "y poder crecer como jugador, ganando a los mejores".

Tras vencer al británico Kyle Edmund, por 6-2, 6-4 y 6-2 en un convincente partido, Carreño aguarda al partido de la sesión nocturna entre Djokovic y el uzbeco Denis Istomin para saber quien será su oponente.

"Jugar con Djokovic en cualquier superficie es un reto porque es uno de los rivales a batir en el circuito", dijo. "Es uno de los mejores, no es número uno ahora pero está ahí muy pegado. Es un partido de los que gusta jugar, porque juegas al tenis para jugar estos encuentros y poder crecer como jugador, ganando a los mejores", añadió el asturiano.

"La satisfacción personal de ganar un partido de estos, es algo muy bonito", manifestó.

"Será un partido muy complicado. El es el favorito, ha ganado aquí muchos años. Seguramente nos pondrán en una pista central, con lo cual variará todo porque las pistas de fuera son todas diferentes. Tendré que adaptarme rápido a las condiciones", dijo Carreño que recordó la única vez que se midió contra Djokovic, en Montecarlo hace dos años, con 6-0 y 6-1 para el serbio.

"La única vez que jugué contra él, me pegó una paliza. Espero que esta vez pueda jugarle de tu a tu un poquito más", señaló.

"Le preguntaré a Murray, que últimamente le tiene un poco tomada la medida", bromeó al responder cómo podría hacer daño al serbio. "Evidentemente tengo que hacer un gran partido para tener opciones de ganarle, y aún así va a ser complicado. Tengo que sacar bien, intentar mantener mi saque, y a partir de ahí las opciones que me de, cogerlas", prosiguió.

"Si él tiene un gran partido y juega muy bien será muy complicado. Si hace algún fallo de más o se pone tenso, o físicamente le pasa algo y no está bien, intentaré aprovecharlo", dijo Carreño.

"Me gusta que el duelo sea en tercera ronda y no en primera, porque quiere decir que he ganado dos partidos y llego a rondas más adelante. Siempre es bueno jugar con jugadores de este nivel, porque para mejorar tienes que jugar contra ellos", aclaró.

Carreño sabe que es más que probable que si se da ese partido les colocarán en una de las pista principales y que todo cambiará. "Las centrales son mucho más grandes y te vas para atrás sin querer. El público cambia, de tener una 'gradita' bastante mona ahí a la izquierda a tener una enorme con diez o quince o veinte mil personas. Todo cambia".

"Hoy he estado perfecto en los momentos claves, con mucha calma, con mucha cabeza, me he mantenido firme en esos momentos, algo que me faltó en la primera ronda. Hoy he ido por el partido en todo momento", dijo sobre su victoria ante Edmund. "En primera ronda noté la presión de tener que ganar, de ser el favorito y hoy he estado muy centrado, y he salido a la pista con una mentalidad diferente sabiendo que tenía que ganar yo, que no me lo iba a regalar él. Eso ha sido la clave". EFE.

mlm.