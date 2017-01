"Francisco no ha hecho mucho para luchar contra la pederastia dentro de la Iglesia" En su libro "Lujuria", el autor italiano Emiliano Fittipaldi asegura que entre 2013 y 2015 el Vaticano recibió 1.200 denuncias de abuso sexual y que el Papa no ha llevado a cabo grandes reformas para acabar con estos casos. No todos están de acuerdo.