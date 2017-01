Horacio Serpa asegura que no hay liberales comprometidos en el escándalo de Odebrecht

El presidente del Partido Liberal, Horacio Serpa, se pronunció acerca de las críticas que se le han hecho a la colectividad por la supuesta militancia del excongresista Otto Bula. Serpa dijo que Bula nunca ha estado en las listas y que se está confundiendo a la opinión pública.

"El doctor Bula no ha sido nunca parlamentario del partido. Es más, no pertenece a nuestra lista de militantes del partido; el liberalismo se debe respetar. Si hay personas que han estado en el partido, no sé cuándo, y cometen fechorías, que la ley les tome cuentas".

Señaló que como presidente de la colectividad siempre pedirá a sus integrantes que asuman las responsabilidades políticas cuando se requiera. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, también salió en defensa del legislador Alejandro Chacón, de quien se dijo se habría reunido con Bula para favorecer supuestamente en algunos contratos a Odebrecht.

Sin embargo, Chacón negó esos señalamientos y dijo que nunca ha tenido trato alguno con ninguna empresa ni un particular con esos fines.