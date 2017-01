Liberales empezaron coqueteo con de La Calle para consulta interna

Aunque el presidente del Partido Liberal Horacio Serpa, intentó ser prudente, reveló que en días pasados se reunió con Humberto de la Calle para consultarle por unos rumores de sus intereses en ser candidato presidencial del liberalismo, pero sin participar en una consulta interna.

Serpa, explicó esas versiones no son ciertas y que más delante De la Calle tomaría una decisión. “Él no se considera superior a nadie así que esos rumores no son ciertos. El doctor Humberto es una persona muy respetable de gran dimensión en los temas de la paz y por supuesto un prospecto de la política”.

Dijo que De La Calle representa la bandera de la paz, un tema que es muy importante para los colombianos y que muy seguramente en un par de meses habrá noticias sobre si tiene intenciones o no de ser precandidato. Por ahora en el liberalismo Luis Fernando Velasco y Juan Manuel Galán han demostrado su interés de estar en la consulta y se espera que el ministro Juan Fernando Cristo haga lo propio en poco tiempo.