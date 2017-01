Más de 3 millones de dólares fueron girados a Otto Bula en el exterior

Al menos con 16 días de anterioridad al escándalo en Estados Unidos, el director jurídico de Odebrecht declaró en entrevista en la Fiscalía de Colombia. Exclusivo tenemos su declaración.

A la 1 de la tarde, del 5 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la entrevista de Yezid Arocha Alarcón director jurídico de Odebrecht, con los investigadores de la Unidad Anticorrupción y conocida por Caracol Radio, detalla cómo fue el mecanismo de contratación y evaluación de resultados a las gestiones que como lobista desarrolló el ex senador, hoy capturado por este escándalo, Otto Nicolás Bula.

Arocha Alarcón revela a los fiscales que lleva 20 años en la firma constructora, en Odebrecht, 10 de ellos como director jurídico, que conoció al ex senador Bula en las frecuentes visitas que el lobista le hacía a los director de la firma en Colombia, primero a Luiz Bueno y luego a Eleuberto Martorelli.

Le contó a la Fiscalía que los pagos al ex senador se hicieron, por petición del mismo Bula y previa autorización de Martorelli, con recursos no contabilizados y como ocurrió con el ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, otro de capturado por este caso, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht. “Por solicitud expresa de Otto Bula, los pagos fueron realizados en cuentas de empresas en el exterior por el indicadas”.

¿Cómo llegaron los pagos a Bula?

El testigo y director jurídico de Odebrecht, le contó a la Fiscalía que con el ex senador se firmó un contrato el 5 de agosto de 2013 por concepto de asesoría y que el pago correspondía al 1 por ciento del valor del Otro Sí.

Los pagos, dice la declaración, se hicieron en compañías indicadas por Bula en el exterior así:

TexFab International HK LTD por 500.000 dólares

TexFab International HK LTD por 500.000 dólares

TexFab International HK LIMITED por 500.000 dólares

TexFab International HK por 499.674 dólares

TexFab International HK por 500.326 dólares

TexFab International HK LIMITED por 499.674 dólares

CT ASIA HK LTD POR 487.945 dólares

La sumas consignadas por Odebrecht a favor de Bula sumaron 3.487.619 dólares, pero en una rueda de prensa la Fiscalía aseguró que el total de los pagos llegaron a los 4.6 millones de dólares, de ahí que la Fiscalía le pregunta a Arocha dónde está el dinero restante.

El director jurídico de Odebrecht aseguró que esos fueron los soportes que encontró el director de la firma en Colombia, Eleuberto Martorelli en el sistema Drawsis del Departamento de Operaciones Estructurales de la compañía en Brasil.

“Martorelli ha indicado que está en disposición de continuar buscando o haciendo buscar por la compañía en el sistema Drawsis el resto de los documentos”, dice la declaración en poder de Caracol Radio.

Bula el contratista

Yezid Arocha le dijo a la Fiscalía que al menos en dos oportunidades más se contrató al ex senador y que aportó los soportes a los investigadores en 14 folios.

Cuenta en la declaración que el señor Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, aseguró que Bula pregonaba tener influencia en las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta, según el ex senador, las encargadas de convocar al director de la ANI y algunos ministros a debates de control político.

Bula en el Congreso

La influencia que aseguró tener el ex senador en las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta y que le sirvieron para ganarse el contrato como asesor de Odebrecht, al parecer surtió efecto según lo manifestado por el director jurídico de la compañía, el señor Martorelli.

Arocha dijo “Indica Martorelli que efectivamente verificó que lo que decía Otto Bula era verdad pues en una de las reuniones de trabajo ocurridas en la Agencia Nacional de Infraestructura, el presidente de la entidad le pidió que no hubiese más presión de los parlamentarios para viabilizar el proyecto.