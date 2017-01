No hay orden judicial contra Kate del Castillo

Kate Del Castillo dijo el lunes en una entrevista con The Associated Press en Miami que un gobierno mexicano "machista" la persigue solo por el hecho de ser mujer.

Pero la vocera Natalia Briseno dijo a la AP el martes que no se trata de un caso de sexismo. Briseno dijo que Del Castillo ha sido mencionada en investigaciones del crimen organizado, pero que eso no significa que sea una sospechosa. Indicó que la actriz "no tiene ningún impedimento legal para ingresar o transitar libremente" en México.

Las investigaciones al parecer están relacionadas con sus conversaciones por mensajes de texto con el ahora encarcelado capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán y su potencial vínculo con el negocio de tequila de la actriz.

Del Castillo coordinó la entrevista que Sean Penn le hizo a Guzmán en el 2015.