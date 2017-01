Johnson dice que hay países que "hacen fila" para negociar con el Reino Unido

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, dijo que otros países de fuera de la Unión Europea (UE) "hacen fila" para llegar a algún acuerdo comercial con el Reino Unido después del "brexit".

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, confirmó ayer en un discurso en Londres que su país tiene intención de salir del mercado único europeo para no estar sujeto a la legislación comunitaria y poder controlar la inmigración.

Johnson escribe hoy en el periódico "The Daily Telegraph" que el Reino Unido "no formará más parte de la política comercial común o estará sujeto a la tarifa externa común, y ya no tendremos nuestra política comercial gestionada por la Comisión Europea".

"Esto significa, crucialmente, que vamos a poder hacer nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo. Ya están haciendo fila", subraya el titular de la diplomacia británica, uno de los principales abanderados del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE).

El ministro indica que, en virtud de las reglas comunitarias, el Reino Unido no está formalmente autorizado a negociar estos nuevos tratados comerciales hasta que se marche de la UE, pero insiste en que esto no significa que se puedan empezar a estudiar ideas.

Además, Johnson recalca que su país "seguirá compartiendo los valores europeos" y que "continuará recibiendo a un gran número de turistas de la UE", al tiempo que subrayó que Londres no le está "cerrando" la puerta a los inmigrantes.

Theresa May ha indicado que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo, antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido puede estar fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.

La jefa del Gobierno explicó sus prioridades de negociación con Bruselas, pero no dio detalles sobre cómo controlará el número de inmigrantes una vez que el país salga de la UE.

May dijo que buscará negociar un acuerdo comercial "lo más amplio posible" con la UE, para beneficio de ambas partes.

Los británicos votaron en un referéndum celebrado el 23 de junio del año pasado a favor de salir de la UE.