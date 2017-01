El cambio climático y Donald Trump atraen los focos del Festival de Sundance

El cine independiente regresa a Park City (EEUU) para una nueva edición del Festival de Sundance, un evento que, como es habitual, mostrará algunas de las propuestas fílmicas más rompedoras y que este año, además, prestará especial atención al cambio climático y al presidente electo, Donald Trump.

Los Ángeles (EEUU), 18 ene (EFE).- El cine independiente regresa a Park City (EEUU) para una nueva edición del Festival de Sundance, un evento que, como es habitual, mostrará algunas de las propuestas fílmicas más rompedoras y que este año, además, prestará especial atención al cambio climático y al presidente electo, Donald Trump.

Sundance abrirá sus puertas este jueves y durante once días exhibirá 120 películas de 32 países, una selección de los más de 4.000 largometrajes que presentaron su candidatura a la organización de este festival creado por el actor Robert Redford para estimular la creación cinematográfica al margen de los grandes estudios de Hollywood.

El programa de este año comenzará con la proyección de "An Inconvenient Sequel", la continuación de la cinta documental "An Inconvenient Truth" sobre los graves desafíos del cambio climático que protagonizó en 2006 el expresidente de EEUU Al Gore.

"An Inconvenient Sequel", dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, formará parte de The New Climate, una nueva sección de Sundance dedicada a la reflexión y discusión sobre el medioambiente que contará con catorce documentales.

"Creo que el arte de la narración es la mejor plataforma para conseguir que la gente se preocupe y pase a la acción en algunos de los asuntos más urgentes de nuestra época", señaló Robert Redford en un comunicado al presentar la programación de The New Climate.

Sundance tampoco dará la espalda a la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y exhibirá "Trumped: Inside The Greatest Political Upset of All Time", un documental de Banks Tarver, Ted Bourne y Mary Robertson sobre el inesperado y controvertido ascenso político del polémico magnate.

Además, se ha convocado el sábado en Park City, un día después de la investidura de Trump, una protesta en defensa de las mujeres, similar a la que se celebrará ese mismo día en Washington, a la que se espera se unan actores y directores que se encuentren en Sundance.

En el plano puramente fílmico, los cazatalentos y ejecutivos que acudan al festival tratarán de encontrar las gemas del nuevo cine que sigan los pasos de películas como "Sex, Lies, and Videotape" (1989), Little Miss Sunshine" (2006) o "Boyhood" (2014), filmes que comenzaron su exitosa andadura en las salas de Sundance.

Entre las que, a priori, llaman más la atención aparecen, por ejemplo, "A Ghost Story", del cineasta David Lowery ("Pete's Dragon", 2016) y con Casey Affleck, Rooney Mara en su reparto; o "Manifesto", el filme experimental de Julian Rosefeldt en el que Cate Blanchett da vida a trece personajes distintos.

"Landline", protagonizada por John Turturro, y "The Yellow Birds", liderada por Jennifer Aniston y Alden Ehrenreich (el nuevo y joven Han Solo de "Star Wars") figuran de la misma forma entre los platos destacados de la programación.

Una cinta biográfica sobre el escritor de culto J.D. Salinger ("Rebel In the Rye") y documentales sobre la afamada banda psicodélica Grateful Dead ("Long Strange Trip") o el grupo terrorista Dáesh ("City of Ghosts") sobresalen asimismo en la edición de este año de Sundance, en la que los latinos también se dejarán notar.

Como muestra, la actriz mexicana Salma Hayek protagoniza la cinta "Beatriz At Dinner", del cineasta boricua Miguel Arteta; la intérprete española Laia Costa interviene en el filme "Newness", el director mexicano Ernesto Contreras estrenará "Sueño en otro idioma", y los chilenos Alicia Scherson y Cristián Jiménez mostrarán su filme "Family Life".

Por último, Sundance acogerá una sesión especial de "Reservoir Dogs", con la presencia de Quentin Tarantino, para conmemorar los 25 años del paso por el festival de esta película.