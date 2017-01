Charlie Sheen se disculpa con Rihanna

El actor Charlie Sheen ha recurrido a su perfil de Twitter para disculparse con Rihanna tras afirmar que la de Barbados era una de las peores artistas con las que había tenido la desgracia de coincidir en el mundo del entretenimiento. Para tratar de enmendar su error, el antiguo protagonista de 'Dos hombres y medio' se ha ofrecido a pagarle una copa cuando y donde ella quiera para que puedan sentarse a charlar y solventar sus diferencias.

"Querida Rihanna, perdona mis maneras. Vamos a tomarnos juntos una bebida algún día, yo pago", le aseguró a través de la red social.

El polémico intérprete ya había protagonizado un discusión muy pública con la estrella de la música hace tres años, cuando la artista se negó supuestamente a conocer a la entonces prometida de Sheen, Scottine Ross -gran admiradora suya-, al coincidir los tres en un restaurante de Santa Monica.

Pero la cantante de 'Umbrella' no es la única celebridad a la que el actor ha criticado públicamente. A su paso por 'Watch What Happens Live', Sheen no tuvo ningún reparo en asegurar que tanto Jenny McCarthy como Selma Blair eran dos mujeres horribles que se merecían la una a la otra. Mejor opinión parece tener de su compañera de reparto en 'Sin City', Heather Locklear, a quien definió como un encanto de persona, y la siempre polémica Lindsay Lohan, de quien aseguró que era algo "difícil" pero muy divertida.