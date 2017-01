Barraza colaborará con la Fiscalía en caso Odebrecht: defensa

El objetivo de la entrevista de Juan Manuel Barraza en la Fiscalía estaba en las dudas que tenían los investigadores acerca de su relación comercial con el capturado ex viceministro de transporte Gabriel Garcia Morales, quien aceptó recibir los sobornos de la constructora Odebrecht.

El empresario llegó a la diligencia en compañía de su abogado, respondió el cuestionario de los fiscales y a través de su defensa aseguró asistir cuantas veces lo requiera la justicia para aclarar las dudas que surgen de su participación en los negocios con García Morales.

La Fiscalía aseguró que la asistencia de Barraza no es más que una colaboración que él acepto ofrecer, pero que no estaba obligado ni inmerso en proceso o investigación, contrario al ex viceministro.