Erdogan relaciona el precio de los tomates en Turquía con ataques terroristas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que los ataques terroristas que sufre el país atacan a la economía al igual que la depreciación de la lira, y puso como ejemplo el encarecimiento que sufren los tomates desde que salen del campo hasta que llegan a los mercados.

"No es casualidad que Estambul, la marca más importante de Turquía, sea atacada un día por una organización separatista (la guerrilla kurda) y otro día por el Dáesh (el gruipo yihadista Estado Islámico), dijo el mandatario en un discurso retransmitido por la cadena NTV.

Comparó estos ataques con el desplome de la moneda nacional, que ha perdido un 20 por ciento de su valor en los últimos tres meses, asegurando que esta caída "no tiene motivos racionales".

"¿Quién puede negar que eso es para frenar la economía y crear ansiedad entre productores y consumidores?" preguntó Erdogan, relacionando el cambio de divisas con el margen de ganancias en la agricultura.

"Veamos, en el campo los tomates cuestan una lira, pero cuando llegan aquí, los compramos en el mercado y salen a siete u ocho liras. ¿Eso qué es? ¿Quién está detrás de eso? ¡Por caridad!", clamó el jefe de Estado.

"A algunos no les gustan mis palabras; hay quien me dice: 'Señor presidente, usted no puede decir esas cosas'. Pero yo estoy en una posición de responsabilidad; ¿cómo no las voy a decir?" agregó.

"A los que utilizan el dinero sin piedad, los describo como perpetradores de terrorismo económico. Eso es así y no tiene otra definición", remachó Erdogan.