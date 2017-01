Detienen 11 policías argentinos por muerte de 2 hombres en control de tráfico

Once policías se encuentran detenidos por la muerte de dos agricultores que fueron atacados a balazos durante un control de tráfico en la norteña provincia argentina de Tucumán en circunstancias que aún se investigan, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.

El fiscal Jorge Carrasco ordenó detener a un comisario y a diez agentes en el marco de la causa por el fallecimiento de un hombre de 53 años y de su hijo, de 25, en la localidad tucumana de Tafí del Valle este fin de semana.

El domingo pasado, varios policías pararon en un control de tráfico a un grupo de personas entre las que se encontraban los dos hombres, ambos agricultores conocidos en la zona

Como no tenían los papeles del vehículo, este quedó requisado y el padre y su hijo se retiraron pero, según la versión de la policía difundida por la agencia estatal Télam, volvieron poco después para recuperar el automóvil y se produjo un enfrentamiento con los agentes que terminó con los dos agricultores heridos de bala y su posterior fallecimiento.

Tras el suceso, unos cinco civiles y 16 policías fueron llamados a declarar, de los cuales once permanecen todavía detenidos mientras la Justicia investiga las circunstancias de lo ocurrido.

La abogada de la familia de los fallecidos, Mónica García Salemi, insistió en que "no hubo enfrentamiento" porque los dos hombres "no tenían armas" y aseguró que se marcharon del lugar porque "no quisieron pagar la coima (soborno) que les pedían".

"Tenían miedo", aseguró la letrada en declaraciones a la prensa.