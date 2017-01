Xi afirma que muchos problemas del mundo no son resultado de la globalización

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó hoy que muchos de los problemas del mundo no han sido causados por la globalización económica, pero admitió que ha generado nuevas dificultades y que hay que contrarrestar su impacto negativo y asegurar que sus beneficios lleguen a todos los países.

"No sirve nada culpar a la globalización por los problemas del mundo. Simplemente no es el caso y no ayudará a resolver" las dificultades, señaló Xi en su discurso de inauguración del Foro Económico Mundial que se celebra en la estación alpina de Davos.