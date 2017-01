Argentina minimiza augurio modesto de FMI y realza impacto de volver a crecer

El presidente argentino, Mauricio Macri, restó hoy importancia al hecho de que el Fondo Monetario Internacional tenga proyecciones sobre el crecimiento de la economía del país suramericano menores al 3,5 % que espera el Ejecutivo para 2017 y resaltó la importancia de volver a crecer después de 5 años.

"Son proyecciones, para ellos que crezcamos bajo el 3 % tal vez les parezca poco. Nosotros esperamos crecer un poco más que eso pero más allá de eso lo importante es que vamos a volver a crecer", afirmó el mandatario durante su primera rueda de prensa del año.

El presidente apuntó que ve 2017 "con optimismo porque va a ser el primer año que vamos a volver a crecer después de más de cinco años".

"Pero también sabiendo que el desafío no es crecer un año sino es crecer 20 años seguidos (...). Es la solución definitiva a los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país", añadió, antes de enumerar como principales focos de trabajo aspectos como las infraestructuras y las "relaciones con el mundo".

"La Argentina ya tuvo momentos de crecimiento, dos, tres, cuatro o cinco años y vuelta a caer. Acá el desafío que tenemos por delante en esta nueva etapa es que si aprendimos que lo que nos pasó no es lo bueno y estamos apostando al largo plazo, no más al atajo, no más a la viveza", continuó.

Macri también apuntó que en los últimos meses se han visto buenos indicadores, como un crecimiento del empleo.

"Hace varios meses crece el empleo en la Argentina, varios miles de puestos de trabajos nuevos se van creando mes tras mes. Eso es una noticia muy buena, lo que no significa que pueda haber una empresa con un problema que cierra pero significa que hay muchas más que están abriendo", indicó.

Ese hecho es "coherente", subrayó, con el nuevo rumbo de crecimiento de la economía argentina.

El FMI presentó este lunes su informe sobre perspectivas económicas globales para 2017 y, tras años de revisión a la baja, pronosticó una mayor actividad económica mundial en 2017 tras el 3,1 % registrado en 2016.

Sin embargo, para los países emergentes, las noticias fueron menos positivas, con revisiones a la baja en grandes economías como India, Brasil y México.

América Latina se quedó a medio camino de una recuperación más endeble de lo esperado, con una estimación de alza del 1,2 % para 2017, 4 décimas por debajo de lo previsto.

Para Argentina no hubo una revisión positiva a corto plazo ya que las cifras de crecimiento del segundo semestre de 2016 "defraudaron".

Por su parte, el Gobierno argentino, en el proyecto de ley de presupuesto anticipó un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 3,5 %, aunque en distintas intervenciones públicas varios miembros del Ejecutivo manifestaron esperanzas de incluso mejorar ese dato.