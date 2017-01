Ribera: "La clave para ganar pasa por controlar a Lazarov"

El seleccionador español de balonmano Jordi Ribera aseguró que la clave para derrotar a Macedonia pasa por controlar a la gran estrella del conjunto balcánico, el lateral del Barcelona Kiril Lazarov.

"Está claro que Lazarov es el referente y tendremos que estar muy atentos a las salidas sobre él para que no tenga lanzamientos claros, pero no sólo debemos evitar esos disparos, porque Lazarov sabe elegir también muy bien el momento del pase y hay que intentar que no pueda conectar con los extremos y el pivote", señaló Ribera.

Una labor que tendrá una complicación añadida por el hecho de que el conjunto macedonio juega los sesenta minutos con siete jugadores de campo en ataque.

"El primer día con Túnez ese juego continuado con siete les salió muy bien ante Túnez, aunque luego con Esloveia no les fue tan bien,. Habrá que estar muy atentos a los pases al pivote y a los extremos, que son dos grandes finalizadores, porque cuando juegas con siete eso es una ventaja", explico el técnico español.

En este sentido, el preparador español destacó la importancia de mantener el buen nivel defensivo mostrado hasta el momento para controlar al conjunto macedonio y, sobre todo, para poder salir al contraataque.

"Necesitamos seguir defendiendo bien para poder salir al contraataque, que como se ha visto en estos tres primeros partidos es una de nuestras principales armas", indicó Ribera.

Igualmente el técnico español pidió la máxima concentración en el ataque estático para poder adaptase a los continuos cambios de defensa de Macedonia, un equipo que como recalcó "te obliga continuamente a pensar".

"Es un equipo que va alternado diferentes tipos de defensa, por lo que te obliga continuamente a pensar y para ello es necesario tener tranquilidad en ataque, primero para identificar esa defensa y luego elaborar el juego más apropiado", concluyó el seleccionador español.