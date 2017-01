Miñambres: "Respaldamos a Berizzo, buscamos una salida para Orellana"

El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, confirmó este martes que el club ha declarado transferible al internacional chileno Fabián Orellana después de que el entrenador Eduardo "Toto" Berizzo decidiera apartarlo del equipo de manera definitiva por "una falta de respeto inaceptable".

"Basándonos en el informe del entrenador el club ha decidido buscarle a Orellana una salida consensuada en enero. Buscaremos lo mejor, que sería una venta", explicó en su comparecencia ante los medios de comunicación el director deportivo celeste.

El ex futbolista apuntó que "el club está por encima de las personas y los individuos" y que apoyan "cien por cien" el informe de Berizzo: "Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para el club. Ante una falta de respeto tenemos que tomar decisiones, en el ámbito del club no entra si se ha pedido perdón o no. Pensamos que la decisión que ha tomado el míster es la correcta.

Miñambres está convencido de que el Celta recibirá ofertas por el centrocampista porque "es un gran jugador", y aseguró que ya está trabajando en la llegada de un sustituto para el chileno.