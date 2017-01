Antonio Valencia renueva su contrato con el Manchester United hasta 2018

El Manchester United ha anunciado este martes que ha hecho efectiva la opción para renovar por una temporada más al lateral derecho internacional ecuatoriano Antonio Valencia.

Valencia, de 31 años, que ha disputado 271 partidos -21 goles- con el United desde su fichaje procedente del Wigan Athletic en 2009, seguirá así en Old Trafford al menos hasta el 30 de junio de 2018.

"Manchester United ha confirmado que ha activado la opción para ampliar el contrato de Antonio Valencia durante un año más", informó el conjunto entrenado por el portugués José Mourinho a través de un comunicado.

El ecuatoriano, en su octava temporada en Manchester, ha levantado ocho títulos desde su llegada procedente del Wigan, y esta campaña se ha erigido como un fijo en el lateral derecho para Mourinho.

Votado mejor jugador del United en el pasado mes de noviembre, el carrilero ha disputado 23 encuentros este curso, y ha sido el propio técnico luso el que pidió expresamente su renovación.

"Intenté fichar a Antonio hace muchos años, cuando estaba en el (Real) Madrid", dijo Mourinho a la cadena de televisión del club, MUTV, después de anunciarse el acuerdo.

"Incluso entonces, cuando no jugaba de lateral, pensé que sería un jugador espectacular en esa posición", señaló. "No me ha sorprendido su rendimiento esta temporada. Menos por una operación en el hombro, que no le apartó durante mucho tiempo, ha estado libre de lesiones", indicó Mourinho.

"Creo que es el lateral derecho que más aporta en nuestro equipo para jugar nuestro fútbol ofensivo", subrayó el técnico portugués.

Valencia es el segundo jugador de la primera plantilla del Manchester United en renovar su contrato en la última semana, ya que que el club anunció el pasado jueves la ampliación del contrato del centrocampista belga Marouane Fellaini hasta verano de 2018.