Zidane: "Tal vez haya que trabajar un poco más"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no puso paños calientes al fin de la racha sin perder en Sevilla, aseguró que "no puede ser positivo perder" y que "tal vez haya que trabajar un poco más", como primera solución, tras defender que ningún jugador sale señalado de la primera derrota de la temporada.

"No puede ser positivo perder, me hubiese gustado seguir ganando, trabajamos para ello", dijo en la última respuesta, la única en francés, de la comparecencia. "Es cierto que cuando pierdes es porque algo ocurrió. Hemos tenido tiempo para analizarlo y hay que pensar en volver a recuperar nuestro ritmo. Tal vez haya que trabajar un poco más. Me hubiese gustado ganar, no ha sido algo positivo perder", añadió.

De su labor en el Sánchez Pizjuán, Zidane solo cambiaría no haber realizado más que un cambio, pero dejó claro que repetiría la misma táctica. "No cambiaría nada. Cuando hacemos algo es porque creemos en ellos nosotros y los jugadores que son los más importantes. A lo mejor tenía dos cambios más pero en ese momento no vi que podía cambiar algo y no los utilicé. A veces puede pasar eso".

"No es la primera vez que jugamos de esta manera. De inicio sí, pero ya hemos jugado tres veces así y sabemos jugar. No es nuevo para los jugadores, no voy a inventar algo sin trabajarlo. Se sabía que jugando tres partidos contra el mismo equipo había que hacer algún cambio, por eso cada partido tuvo una organización diferente. Para sorprender al rival necesitas no jugar de la misma manera".

El técnico madridista se mostró comprensivo con la crítica y tras palpar el deseo de mucha gente de que llegase la primera derrota madridista. "Esto va a pasar y pasará, no me importa ni va a cambiar nada de lo que voy a hacer. Lo que pido a nuestra afición es que esté siempre con nosotros porque al final somos nosotros los que vamos a hacerlo bien o mal".

"Los de fuera, los que no son madridistas, quieren que perdamos, que lo hagamos mal y meter cosas dentro. Hay que estar listos. Después de 40 partidos sin perder no cambia nada perdiendo, lo único es que sabemos que para perder algo ha pasado y buscamos la solución para intentar que no pase otra vez", manifestó.

Exculpó Zidane a su compatriota Karim Benzema de la derrota por el balón perdido en el minuto 93 que dio paso al gol de la remontada del Sevilla. "¿Karim no puede perder un balón en el medio campo?", preguntó el técnico francés. "Cada uno puede opinar lo que quiera y yo no me meto pero creo que los jugadores en un campo jugando 90 minutos no puedes hacer todo bien. Es de todos la perdida".

Centrado en el duelo copero de cuartos de final ante el Celta de Vigo, Zidane dedicó buenas palabras a su rival. "Es un buen equipo que pelea en todas las competiciones, un equipo que juega bien al fútbol. Necesitamos máxima tensión y entrar al partido como fuerte porque sabemos que va a ser complicado".

Y no quiso desvelar ningún detalle de su equipo titular, ni confirmar la presencia de Cristiano Ronaldo en un partido de Copa dos años después. Dejó intuir rotaciones y aseguró que cuenta con toda su plantilla.

"No sé si habrá muchos cambios. Tenemos muchos partidos de ahora a marzo. Antes de la selección jugamos cada tres días y necesitamos de todos. Lo bueno para nosotros es que recuperamos a jugadores. Voy a tener mucho que pensar para hacer el equipo, pero mejor", valoró.

"Somos un grupo de 24 jugadores y voy a tirar de todos siempre. Creo que el mensaje no va a cambiar. No sé si algún partido voy a repetir el mismo equipo, puede pasar, pero todos para mí van a contar hasta final de temporada porque si vamos a ganar algo es por todos seguro. Estoy convencido y no va a cambiar en mi cabeza".

Por último, valoró la denuncia de LaLiga a la afición del Sevilla por los cánticos ofensivos contra Sergio Ramos. "Lo siento mucho por eso y él también porque su madre además no tiene nada que ver con eso. Espero que la gente un día lo entienda".