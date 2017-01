Caleb Ewan impone su autoridad al esprint en el estreno del World Tour

El australiano Caleb Ewan(Orica) hizo valer su velocidad para imponerse en la primera etapa yconvertirse en el primer líder del Tour Down Under, prueba que haestrenado en tierras australianas el calendario World Tour.

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El australiano Caleb Ewan(Orica) hizo valer su velocidad para imponerse en la primera etapa yconvertirse en el primer líder del Tour Down Under, prueba que haestrenado en tierras australianas el calendario World Tour.

Ewan, de 22 años, ha empezado la temporada a un gran nivel,incontestable, ya que el pasado domingo también se impuso en elCriterium People's Choice Clasic.

En una jornada que se tuvo que reducir en 27,5 kilómetros debidoal calor extremo superior a los 40 grados, Ewan estuvo en el lugaroportuno para mostrar su estado de forma.

Se impuso por delante del holandés Danny van Poppel (Sky) y delirlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), éste último compañero delcampeón mundial Peter Sagan, lejos de la lucha por el triunfo. Elprimer español, Carlos Barbero (Movistar), se clasificódecimoquinto.

La jornada la animó el belga Laurens De Vreese (Astana), quien seescapó a los 3 kilómetros de carrera y se mantuvo fuera del grupohasta 20 de meta. El calor fue una losa muy pesada para elaventurero solitario.

Con el grupo compacto el belga Jan Bakelants (Ag2R) lanzó unataque al que trató de unirse el australiano Adam Hansen (LottoSoudal). El dúo no llegó a formarse, pero ambos fueron alcanzados a5.000 metros de la línea de meta,

La estrategia del Bora para Bennett y Sagan no dio sus frutos, Seinterpuso Ewan, un joven procedente de la pista que aspira acolocare entre los mejores velocistas del pelotón. De momento es ellíder del Down Under con 4 segundos de ventaja sobre Van Poppel y 6respecto a Bennnett.

Este miércoles se disputa la segunda etapa entre Stirling yParacombe, de 148.5 kilómetros.

.- Clasificación de la etapa:

.1. Caleb Ewan (AUS) Orica-Scott 3:24:18

.2. Danny van Poppel (HOL) Sky m.t

.3. Sam Bennett (IRL) Bora-Hansgrohe m.t

.4. Marko Kump (SLO) UAE Abu Dhabi m.t

.5. Niccolò Bonifazio (ITA) Bahrain-Merida m.t

.6. Nikias Arndt (ALE) Sunweb m.t

.7. Baptiste Planckaert (BEL) Katusha m.t

.8. Edward Theuns (BEL) Trek-Segafredo m.t

.9. Miles Scotson (AUS) BMC m.t

.10 Sean De Bie (BEL) Lotto Soudal m.t

.- Clasificación general:

.1. Caleb Ewan (AUS) Orica-Scott 3h:24:08

.2. Danny van Poppel (HOL) Sky a 4

.3. Sam Bennett (IRL) Bora-Hansgrohe a 6

.4. Jay McCarthy (AUS) Bora-Hansgrohe a 7

.5. Nathan Haas (AUS) Dimension Data a 8

.6. Simon Gerrans (AUS) Orica-Scott m.t

.7. José Gonçalves (POR) Katusha-Alpecin m.t

.8. Marko Kump (SLO) UAE Abu Dhabi a 10

.9. Niccolò Bonifazio (ITA) Bahrain-Merida m.t

10. Nikias Arndt (ALE) Sunweb m.t.