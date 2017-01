Roberto Bautista se deshace del argentino Guido Pella

El español Roberto Bautista, 13 favorito, se deshizo del argentino Guido Pella por 6-3, 6-1 y 6-1, para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia.

Con la experiencia de haber alcanzado dos veces los octavos de final de este torneo, y tras ganar recientemente el quinto de su carrera en Chennai (India) el jugador español jugó con tranquilidad y dominó a Pella en 84 minutos, rompiéndole su servicio en seis ocasiones.

Bautista se enfrentará en segunda ronda contra el japonés Yoshihito Nishioka, 99 del mundo, que derrotó al australiano Alex Bolt, por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4.

"Es importante ganar igual que sean en tres o cinco sets", dijo Bautista, "sobre todo empezar bien, creo que he hecho tres sets muy buenos, he entrado con buen pié aquí, jugando con determinación y agresividad que era uno de los objetivos", señaló.

"He jugado muy completo, he sacado bien, he restado bien he jugado bien de derecha y de revés", dijo Bautista que añadió que está disponible para la eliminatoria de Copa Davis contra Croacia.

"Ya hablé con Conchita y le he dicho que estoy disponible, a menos que me pase alguna cosa rara", explicó. EFE.

