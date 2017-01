Mogherini pide a EEUU abstenerse de "acciones unilaterales" sobre Jerusalén

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó hoy a Estados Unidos a "abstenerse de acciones unilaterales" como el sugerido traslado de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

"Esperamos que pueda haber una reflexión sobre las consecuencias de cualquier movimiento que se haga", enfatizó Mogherini, preguntada por la propuesta del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de trasladar a Jerusalén la embajada estadounidense en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores en Bruselas.

La jefa de la diplomacia de la UE señaló que "aún no tenemos una nueva Administración estadounidense", pero recalcó que "es muy importante para todos nosotros que nos abstengamos de acciones unilaterales".

"Especialmente aquellas que pueden tener grandes consecuencias en amplios sectores de la opinión pública en grandes zonas del mundo", apuntó.

Mogherini dijo no poder "prever hoy qué reacciones o consecuencias podría tener una decisión o acción que no ha sido tomada aún", pero dejó claro que "es seguro que (la UE) no moveremos nuestra delegación, que está en Tel Aviv".

Además, afirmó que la Unión "seguirá respetando el consenso internacional representado en la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1980", que condenó el intento de Israel de tomar el control de Jerusalén Este.

Por lo que se refiere a la conferencia internacional celebrada en París el domingo sobre el conflicto, a la que asistieron unas 70 delegaciones diplomáticas pero no la israelí ni la palestina, Mogherini dijo que "fue útil como un momento de reunir a una amplia comunidad internacional y reconfirmar los compromisos de la comunidad internacional con la solución de dos Estados".

Asimismo, destacó que sirvió para que la necesidad de reanudar el proceso de paz en Oriente Medio se mantenga como "una alta prioridad" en la agenda internacional.

"Para la UE esto no es nuevo, porque siempre ha sido una gran prioridad para nosotros", indicó, y señaló que en la conferencia quedaron "reflejadas" las "posiciones consolidadas de la UE".

A su juicio, "es clave para nosotros que hay un marco a nivel internacional que anima y facilita una situación en la que las partes pueden implicarse directamente".