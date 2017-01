Extesorero del PP reconoce la existencia de una Caja B en el partido de Rajoy

El extesorero del PP Luis Bárcenas reconoció hoy la existencia de una "contabilidad extracontable" en el partido gobernante en España, durante el juicio a una importante trama de corrupción, conocida como "caso Gurtel".

Bárcenas explicó en la Audiencia Nacional que en esa contabilidad del partido que lidera Mariano Rajoy se reflejaban donativos de empresarios que no correspondían a una gestión, algo que calificó de "absolutamente inocuo".

"Eran donativos que no tenían carácter finalista, no se correspondían a una gestión", dijo para añadir que "no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas".

Detalló que estos donativos los recibía siempre el también extesorero del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta, que luego los anotaba en unos folios donde se recogían los nombres de los donantes y las cantidades.

Estas anotaciones las reflejaba también él mismo para que se dejara constancia por partida doble, ya que "era un tema delicado" y tenía que estar "bien controlado", agregó.

Antes de la declaración de Bárcenas, los dirigentes del Partido Popular aseguraron que "no están preocupados" por su testimonio y pidieron una sentencia "cuanto antes".

Pero el vicesecretario general de Ciudadanos (liberales), José Manuel Villegas, dijo que la declaración de Bárcenas confirma la necesidad de crear una comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación ilegal del PP para que "se sustancien las posibles responsabilidades políticas".