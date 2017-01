Dimite secretario de Estado de Berlín tras polémica por su pasado en la Stasi

El secretario de Estado de Fomento de la ciudad-estado de Berlín, el independiente Andrej Holm, presentó hoy su dimisión tras algo más de un mes en el cargo a raíz de la polémica por su pasado en la Stasi, la policía política de la extinta República Democrática Alemana (RDA).

Holm se anticipó así a su cese, después de que el alcalde-gobernador de Berlín, Michael Müller, anunciara el sábado que ya no lo quería en su gobierno de coalición, integrado por los socialdemócratas del SPD, Los Verdes y La Izquierda.

"En los últimos días, el SPD y Los Verdes me han dejado claro que no me apoyan políticamente como secretario de Estado", escribe Holm en un comunicado en su página en internet.

Recuerda que el sábado, el socialdemócrata Müller "exigió públicamente" su cese y advierte que "con ello se rompe toda posible colaboración en la coalición".

"La propia coalición se encuentra en una encrucijada", en una crisis, tal y como refleja el hecho de que se hayan roto ya numerosos acuerdos, advierte.

El Ejecutivo de la ciudad-estado había defendido el polémico nombramiento de Holm a propuesta de los excomunistas de La Izquierda al considerar que el vínculo que en su día tuvo con la Stasi, durante sólo unos meses, no lo descalifica para el puesto.

En septiembre de 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín y cuando tenía 18 años, Holm comenzó de forma voluntaria un periodo de formación en la Stasi que no completó porque el organismo fue disuelto con el fin de la Alemania comunista.

En una entrevista en 2007 reconoció haber omitido en 2005 en un cuestionario previo a su contratación como colaborador científico para la Universidad Humboldt de Berlín haber desempeñado una actividad a tiempo completo en la Stasi.

En su defensa declaró no haberlo hecho conscientemente y que sólo tras leer hace unas semanas su acta de la Stasi entendió que su relación con la policía política de la RDA estaba consideraba una actividad a tiempo completo.

Según el alcalde de Berlín, Holm "ha tenido ocasión en las últimas semanas de analizar su relación con su propia biografía y de decidir si puede desempeñar un cargo de Estado de perfil elevado".

"Sus entrevistas y declaraciones respecto a este tema me demuestran que no tiene la capacidad suficiente de realizar esta reflexión y de extraer las conclusiones correspondientes", argumentó Müller.

Holm, por su parte, asegura que, en contra de lo que afirman muchos medios, se ha esforzado no sólo en las últimas semanas por abordar "de manera abierta y autocrítica" su pasado.

"Soy consciente que mi biografía, llena de contradicciones, no responde a la imagen de un clásico secretario de Estado", escribe Holm, quien agrega que para introducir cambios en la sociedad también hay que saber aceptar aquello que se sale de la norma.

Holm es la primera persona nombrada secretario de Estado tras conocerse la existencia de vínculos con la Stasi, y la oposición conservadora denuncia también la relación de Holm con los grupos de extrema izquierda de la capital, además de acusarle de no distanciarse de acciones violentas.