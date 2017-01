Fendi invita al optimismo al hombre del próximo otoño

La casa de moda Fendi presentó hoy en Milán sus colección para el hombre del próximo otoño/invierno, inspirada en eslóganes optimistas y en la que prendas formales se vieron impregnadas por una gran variedad de materiales y de vivos colores.

Por la pasarela milanesa desfilaron hombres con prendas anchas y en las que podían leerse palabras que invitan al optimismo, como "try" (intentar), "love" (amor), "yes" (sí), "fantastic" (fantástico) o "think" (piensa).

Fendi apostó por abrigos dominados por una amplia paleta cromática, que fue desde colores oscuros como el negro, el gris marengo, el azul marino o el verde caqui hasta el naranja o el blanco en las piezas más deportivas.

En cuanto al material, propuso abrigos de paño con los hilvanes al descubierto y con las mangas o las solapas en piel o loneta, así como voluminosos plumas con grandes bolsillos o gabardinas en un formal negro o estampadas con una colorida y desigual cuadrícula.

Una de los puntos cardinales de esta colección es la irrupción que materiales desenfadados como el pelo o la lana, los colores y los estampados con una geometría irregular hacen en prendas clásicas, como los gabanes, los jerséis o los chaquetones.

Otra de las piezas clave de la colección masculina de Silvia Venturini son los gorros y las anchas diademas de tela, con palabras que invitan al ánimo, a afrontar la vida con una actitud positiva, eje central de esta propuesta de Fendi.

Los bolsos gozan también de gran importancia, al combinar colores formales con vivos rojos o naranjas y no escatimar en el pelo, un material también muy presente en otras prendas como los guantes o los zapatos, esencialmente de corte deportivo.

En definitiva, el hombre que propone la casa romana para el próximo otoño/invierno se empapa de una mezcla de formalismo pero al mismo tiempo arriesga al integrar materiales de diversas naturalezas y vivos colores.

Todo para seguir la filosofía de la diseñadora, que invita a intentarlo, a plantearse "¿por qué no?".