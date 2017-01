El director japonés Koreeda comienza a rodar su primer thriller judicial

El director japonés Hirokazu Koreeda comenzará esta semana el rodaje de su nueva película, un thriller judicial en el que se aleja de la temática familiar que ha protagonizado su obra, confirmó hoy a Efe la productora del filme.

El rodaje de la cinta, que todavía no tiene nombre y es la decimocuarta de este director, se extenderá hasta marzo y su estreno está previsto para el próximo septiembre en Japón.

El nuevo filme supone una ruptura temática respecto al resto de la trayectoria de Koreeda, dejando el drama familiar para adentrarse en un thriller judicial, algo que quería probar "desde hace tiempo", en palabras del director, recogidas en un comunicado de la productora Gaga.

La nueva película estará protagonizada por Masaharu Fukuyama, con quien Koreeda ya trabajó en "De tal padre, tal hijo" (2013) (Like Father, like son), su película más taquillera que se alzó con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes.

El responsable de "Un día en familia" (Still Walking) (2008), "Milagro" (I wish)(2011) o "Nuestra hermana pequeña" (2015) )Our Little sister), contará por primera vez con el actor Koji Yakusho, conocido por papeles en "Memorias de una geisha" (2005) (Memoirs of a Geisha) y "Babel" (2006), entre otros.

En esta ocasión, Fukuyama se mete en la piel de un abogado, preocupado únicamente por ganar juicios sin necesidad de conocer la verdad, algo que cambiará cuando conozca a un acusado de asesinato, interpretado por Yakusho.