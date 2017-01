Argentina descarta la Bombonera y jugará en el Monumental ante Chile

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, anunció hoy que la Albiceleste recibirá en Buenos Aires a Chile en el Monumental en vez de en la Bombonera, como preferían los jugadores, por una "cuestión de recaudación".

"Estuve reunido con (el presidente de la junta normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)) Armando Pérez y estuvimos tres horas hablando de muchas cosas. Decidimos que se iba a jugar en cancha de la River por una cuestión de recaudación", afirmó Bauza al canal TyC Sports.

Pérez dijo hace un mes que era "casi seguro" que el partido del 23 de marzo ante Chile, de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, se iba a disputar en la Bombonera porque era el estadio que "preferían" los jugadores de la Albiceleste.

La cancha de River Plate, donde habitualmente hace de local el seleccionado, tiene capacidad para unos 60.000 espectadores, mientras que la de Boca Juniors para alrededor de 50.000.

"Los jugadores no tienen problema con ninguna cancha. La decisión fue jugar en la cancha de River", aseveró Bauza.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este viernes que la AFA le había pedido el estadio y que el club accedió a "no cobrarle alquiler" por la "difícil situación" económica que atraviesa el ente.

'El Patón' cree que este partido es "muy importante" porque si la Albiceleste le gana a la Roja se "acomoda muy bien" en la tabla.

Argentina es quinta en la clasificación, posición que da derecho a jugar una repesca ante un rival de Oceanía, con 19 puntos, mientras que Chile es cuarta con 20 enteros.

"Creo que ganando los tres partidos de local (ante Chile, Venezuela y Perú) clasificamos (para el Mundial). Después tenemos los tres partidos de visitante (Bolivia, Uruguay y Ecuador), vamos a ver. Pero hay que apuntarle al primero, que es Chile, que es un rival directo", sostuvo.

También dijo que es "muy fácil dirigirlo" a Lionel Messi porque "es una persona muy simple que entiende muy bien el juego".

"No es fácil encontrar jugadores que entiendan tan bien el juego como él. Nos pusimos de acuerdo rápido para encontrar una posición en el campo para él. Cuando se siente cómodo no solo aparece su jerarquía sino que su mente aparece en todo su esplendor. Eso ayuda no solo al técnico sino también a todos sus compañeros", sostuvo.

Bauza resaltó que 'la Pulga' viene "evolucionando mucho de sus problemas en el pubis" y que se lo ve "mucho mejor en el aspecto físico".

"Está recuperando la velocidad que siempre tuvo para desnivelar. Era algo que realmente a él y a todos nosotros nos tenía preocupados. Lo que veo es que ahora está mucho mejor y está recuperando ese nivel que tenía", concluyó.