No les voy a dar mi plata: 'Bolillo' Gómez se encara con la prensa panameña

Por estos días se está disputando en Panamá la Copa Centroamericana en donde la selección de ese país que es dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ganó su partido, correspondiente a la segunda fecha contra Nicaragua 2-1.

En rueda de prensa el técnico colombiano se enfrentó a los medios de comunicación, pues según los periodistas no hacen más que mal informar a los aficionados, e incluso llegan a afirmar que la selección de Panamá en cancha no hace más que inventar. Gómez aseguró que el equipo hizo lo que los medios querían, ganar y que por supuesto él no está dispuesto a darles su plata ni mucho menos seguir siendo motivo para que realicen sus programas en base a lo que él diga en la sala de prensa.