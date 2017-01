Venezuela busca regresar a un mundial Sub'20 con un equipo experimentado

Venezuela, con un grupo experimentado, buscará en el Sudamericano Sub'20 de Ecuador volver a obtener un cupo al mundial de la especialidad, después de su aceptable debut en la cita de Jordania 2009.

Liderada por la nueva promesa del fútbol venezolano, el habilidoso centrocampista del Huachipato chileno Yeferson Soteldo, la Vinotinto tendrá que labrarse el camino desde el grupo B, que comparte con Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú.

Soteldo ya debutó con la selección absoluta de su país, aunque su experiencia internacional es más bien reducida: solo cuatro partidos con un gol con la Vinotinto de mayores, y al balompié chileno acaba de recalar.

"Por mi país me las voy a jugar todas, es todo un país que me está viendo, no una ciudad", dijo Soteldo, quien no oculta su deseo de conseguir el "sueño" de clasificarse al Mundial de Corea del Sur, en un comunicado de prensa.

Junto a Soteldo, el delantero Ronaldo Peña, del español Las Palmas, comandará el ataque del equipo del entrenador Rafael Dudamel.

El resto de la plantilla tiene experiencia en la primera división venezolana, donde rige una regla que obliga a los clubes a disputar cada jornada con al menos un futbolista juvenil.

Además, la Vinotinto llega al Sudamericano luego de una gira en Colombia, en la que ganó tres encuentros e igualó otros dos, y encontró en el guardameta Wuilker Fariñez un pilar defensivo.

Fariñez, un fijo en el once inicial de su club, el Caracas, ha entrado en las convocatorias de Dudamel para los choques de la eliminatoria a Rusia 2018, pero aún no ha debutado.

Venezuela se enfrentará el 19 de enero con Uruguay, el 23 ante Perú, el 25 con Bolivia y cerrará la fase de grupos frente a Argentina el 27.