Felipe Massa sustituye a Valtteri Bottas en el equipo Williams

El piloto brasileño Felipe Massa, de 35 años, sustituirá en el equipo Williams al finlandés Valtteri Bottas, que ocupará en Mercedes el puesto que dejó vacante el actual campeón mundial de Fórmula uno, el alemán Nico Rosberg, cuando anunció su retirada al término del campeonato 2016.

"Williams Martini Racing se complace en confirmar que Felipe Massa ha aceptado regresar al equipo por un año, abandonando su retiro para sustituir a Valtteri Bottas, a quien el equipo ha liberado para que pueda incorporarse a Mercedes para la temporada 2017", anuncia la escudería británica en un comunicado.

Massa pilotará para Williams por cuarto año consecutivo, formando pareja oficial con el canadiense Lance Stroll, que hará su debut en la Fórmula uno.

"Estoy muy feliz de tener la oportunidad de regresar a Williams. Siempre intenté competir en algún lado en 2017, pero Williams es un equipo cercano a mi corazón y tengo mucho respeto por todo lo que está intentando conseguir. Valtteri tiene una gran oportunidad y le deseo lo mejor en Mercedes", afirmó Massa.

"Cuando me ofrecieron ayudar a Williams para la campaña 2017", añadió, "sentí que era lo que tenía que hacer. No he perdido nada de mi entusiasmo por las carreras y estoy extremadamente motivado para pilotar el FW40. Esto deseando trabajar con Lance. e conozco desde hace años y he visto su talento".

La jefa de equipo, Claire Williams, se declara feliz por el regreso de Massa y apunta que "con Valtteri ante una oportunidad única de unirse a los actuales campeones de constructores, Williams ha trabajado duro para llegar a un acuerdo con Mercedes para darle esta oportunidad fantástica".

"Felipe siempre ha sido un miembro muy querido de la familia Williams y estamos deseando volver a trabajar con él. No ha perdido su espíritu competitivo y era importante tener un sólido repuesto para dejar marcharse a Valtteri. El regreso de Felipe nos da estabilidad, experiencia y talento", afirmó Claire.