'El Cholo', un antídoto para los 'rapsodas'

El técnico argentino Diego 'Cholo' Simeone (Buenos Aires, 1970) tiene 'una idea', va con ella hasta el final y no duda nunca al proclamar que, frente a los 'rapsodas' de los banquillos que sólo ensalzan el toque y el juego bonito, lo único importante en un partido del fútbol es ganarlo.

Sevilla, 16 ene (EFE).- El técnico argentino Diego 'Cholo' Simeone (Buenos Aires, 1970) tiene 'una idea', va con ella hasta el final y no duda nunca al proclamar que, frente a los 'rapsodas' de los banquillos que sólo ensalzan el toque y el juego bonito, lo único importante en un partido del fútbol es ganarlo.

Diego Simeone, como su compatriota Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, encabezan 'ejércitos' de jugadores 'poseídos' por esa idea que abanderan como 'apóstoles' de sendas terceras vías, que superan las ya clásicas del fútbol argentino que lideraron en su día César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

Frente a propuestas maniqueas y excluyentes, ambos técnicos representan modelos híbridos en los que el rigor defensivo se armoniza con la presión en todo el campo y la eficacia arriba; lo que ha colocado al Sevilla como una seria alternativa a la Liga tras el triunfo de anoche ante el Real Madrid; y a los colchoneros, como la opción que han sido desde la llegada del 'Cholo'.

El palmarés del 'Cholo' avala su propuesta pese a los que criticaron la falta de fútbol de su equipo en su triunfo del pasado sábado ante el Real Betis (1-0), tercero consecutivo de los madrileños y que le ha situado cuarto en la clasificación a seis puntos del Real Madrid, cinco del Sevilla y cuatro del Barcelona.

Tras cinco años en el banquillo del 'Vicente Calderón', Diego Simeone ha logrado, con su apuesta de construir desde atrás, que el Atletico de Madrid gane, entre otros títulos, la Liga y la Copa del Rey, y que haya llegado en dos ocasiones a la final de la Liga de Campeones, en la que esta temporada está nuevamente en Cuartos.

Y lo ha hecho sin renunciar a su idea futbolística, aunque en este año surgieran dudas por los malos resultados cosechados por su equipo en los meses de noviembre y diciembre, fase ya superada con la vuelta a los principios 'cholistas' de armar defensivamente al máximo, presionar hasta la extenuación y rentabilizar lo que se presente.

El artífice del 'partido a partido' lo volvió a decir claro tras el triunfo ante el Betis con gol de su compatriota Nico Gaitán, que lo único que importa es el resultado y que el mejor en fútbol es el que gana.

"¿Tenés alguna duda de que lo que importa es el resultado?. El que gana es el mejor. Mira como sucede con el Balón de Oro (en referencia al logrado por el madridista Cristiano Ronaldo). Sin duda, lo que importa es el resultado", subrayó el técnico al ser cuestionado por la falta de juego de su equipo.

La idea 'cholista' precisa, además, jugadores que no duden, que crean en ella a pies juntillas como se encargan de inculcarles diariamente en los entrenamientos el extenuante preparador físico Óscar Ezequiel 'El Profe' Ortega y el segundo entrenador, Germán 'El Mono' Burgos, tan 'poseídos' como el jefe, o más.

La vuelta a los orígenes de la 'religión' del 'Cholo' ha coincidido con los resultados y que el Atlético de Mdrid esté 'colocado' y con opciones en las tres competiciones que disputa, la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

Y tan claro lo tienen, que son sus jugadores los que no dudan al afirmar y reafirmarse en la validez del sistema: "Defender bien atrás, que no nos metan gol, un equipo que once defienden y luego arriba intentar hacer daño con las pocas ocasiones que podamos tener", afirmó en su día el francés Antoine Griezman.

De la validez de 'la idea', da fe la continuidad del mensaje, ya que con diferencia de meses y tras ganar al Betis, el capitán Gabi Fernández la calcó al afirmar que "en este Atlético de Madrid no hace falta tener muchas ocasiones para ganar" y el defensa Stefan Savic: "lo más importante es ganar" y que el "fútbol lindo llegará seguro", o no.