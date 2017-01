Schwartzman se inspira en Federer para superar a Cuevas en Melbourne

El argentino Diego Schwartzman, inspirado tras entrenarse con el suizo Roger Federer, superó al uruguayo Pablo Cuevas, 22 cabeza de serie del Abierto de Australia, por 6-3, 6-3 y 6-0 para lograr su primera victoria en este torneo.

En la pista 13 del complejo de Melbourne Park, el jugador de Buenos Aires logró por fin y a la tercera oportunidad su primer triunfo en este Grand Slam, que le coloca a la espera del encuentro entre el belga Steve Darcis y el australiano Sam Groth para conocer su próximo adversario.

El bonaerense se impuso en 88 minutos con una gran autoridad, en parte debido a los 51 errores no forzados de Cuevas, por 17 de Diego. "Entré al partido y erré de la primera a la última, no metí una, fue un desastre", dijo un cabizbajo Cuevas, que el año pasado alcanzó la segunda ronda.

Schwartzman, que se había entrenado con el suizo Roger Federer el día anterior, destacó que la práctica con el exnúmero uno del mundo fue clave en su victoria contra Cuevas.

"Jugar con él siempre aporta mucho, sube el nivel", dijo el argentino, he entrenado con él ya varias veces, y su ritmo y nivel te ayuda. Además tiene un revés a una mano como mi rival de hoy y eso me ayudó para poder ponerme más intenso y preciso. Estuvo muy bien", comentó.

"Esperaba un partido mucho más duro", prosiguió sobre el enfrentamiento contra el uruguayo, "aproveché muy bien sus errores y yo jugando muy sólido. Se me vino a la cabeza el partido del año pasado y me dije que había que aprovechar la oportunidad. En el arranque del tercer set, él se fue de cabeza, y eso me ayudó a consolidar mi juego", explicó el argentino.

"Siempre me fui de aquí con buenas sensaciones pero esta vez más contento", dijo el discípulo de Juan Ignacio Chela, con quien comenzó el pasado año tras el torneo de Bastad (Suecia). "Lo que me aporta es su experiencia, hizo un 'carrerón' con grandes resultados en todas las superficies. Intento tomar sus armas para mejorar"

Tras la baja de Juan Martín del Potro contra Italia en Copa Davis, en la primera ronda del Grupo Mundial, del 3 al 5 de febrero en Parque Sarmiento, Buenos Aires, Schwartzman tiene esperanzas de formar parte del equipo.

"Terminé dolido de no haber podido vivir la final y me tocó vivirla fuera. Ellos estuvieron muy bien, y con la baja de Juan Martin hay un cupo libre, y yo estoy disponible y espero tener esa oportunidad, porque siempre me tocó 'bailar con la más fea', cuando jugué Copa Davis", señaló. EFE.

mlm.