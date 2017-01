16-18. Boswel y penalización hunden a Chiefs y ponen a Steelers en final AFC

El pateador Chris Bowsell convirtió seis goles de campo y una polémica penalización que llegó en el momento más inoportuno para los Chiefs de Kansas City, dieron forma al triunfo de los visitantes Steelers de Pittsburgh por 16-18 en segundo partido de la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC) y los llevó a la gran final que defina el título.

Los Steelers se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra para definir al campeón de la AFC que viajará al Super Bowl.

En partido de campeonato regular los Patriots vencieron 27-16 a los Steelers en duelo en el que el mariscal de campo de estos últimos, Ben Roethlisberger, no jugó por estar lesionado.

Los Steelers buscarán revancha ante los Patriots en el Gillette Stadium, donde se van a encontrar con un equipo mucho mejor que los Chiefs, especialmente en cuanto a la ofensiva se refiere con el mariscal de campo Tom Brady como gran figura.

Boswell impuso marca de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en la fase final, al convertir seis goles de campo y el corredor Le'Veon Bell rompió su propia marca de la franquicia en la fase final al avanzar 170 yardas por tierra.

Pittsburgh, que ha ganado nueve partidos consecutivos no jugaba la final de la AFC desde la temporada de 2010, y los Chiefs no conocen la victoria en los playoffs desde 1993.

El equipo de Pittsburgh se convirtió en el primero en ganar un partido de fase final sin anotar touchdown desde que los Colts de Indianápolis lo hicieron en la ronda divisional en el 2006 venciendo a los Ravens de Baltimore.

El duelo se jugó en la noche ya que la liga decidió que no se llevará a cabo en la tarde como inicialmente estaba previsto debido a una fuerte tormenta invernal que azotó el área de Kansas City desde las primeras horas del día.

Pero la tormenta, que no tuvo la severidad que se esperaba, no impidió que los aficionados llegaran desde temprana hora al campo de juego, pero sólo para ver como Bowsell anotaba seis goles de campo, los primeros dos fueron de 22 y 38 yardas en el primer cuarto.

El pateador consiguió otros dos de 36 y 45 yardas en el segundo periodo.

En el tercero anotó uno de 43 y cerró con broche de oro su juego con otro más de 43 en el último cuarto para sellar la victoria de los Steelers.

Pero la jugada clave y polémica que se mantendrá viva durante mucho tiempo, especialmente en la mente de los jugadores de los Chiefs, es la que se dio cuando a falta de menos de tres minutos consiguieron anotación con carrera de una yarda de Spencer Ware que recibió el pase del mariscal campo Alex Smith para el parcial de 16-18.

El equipo de Kansas intentó los dos puntos de conversión y los consiguió con pase de Smith al receptor abierto Jeremy Maclin, pero una penalización a la línea de protección de la ofensiva de los Chiefs les obligó a repetir la jugada con 10 yardas de castigo y fallaron en el intento.

La acción ha sido calificada por los jugadores de los Chiefs como un "robo" del arbitro Carl Cheffers al que el ala cerrada Travis Kelce calificó de "incompetente" y que no podría trabajar ni en una tiempo de venta de ropa deportiva.

"No debería ser permitido que vista más el uniforme cebra de un árbitro", declaró Kelce.

Más comedido estuvo el mariscal de campo Alex Smith, pero al igual que su compañero dijo que no había existido la penalización que señaló Cheffers al liniero ofensivo de los Chiefs, Eric Fisher.

"Se han dado acciones muchos más claras para ser castigadas, en las que me he visto afectado y los árbitros no las han señalado", declaró Smith. "Habíamos logrado una gran remontada, pero el marcador ahora ya no se puede cambiar".

Lo que si deseaban los jugadores de los Chiefs es apoyar a su compañero para que no se sienta culpable de la derrota durante todo el descanso invernal.

Ni la NFL ni los árbitros han querido hacer ningún comentario sobre las graves acusaciones que han hecho los jugadores de los Chiefs sobre el trabajo de los referís.

El veterano mariscal de campo de los Steelers, Ben Roethlisberger, completó 20 de 31 envíos para 224 yardas, le interceptaron uno, fue derribado otra vez y dejó en 72,5 el índice de pasador.

Bell hizo 30 acarreos para 170 yardas, el mayor fue de 38 y ha establecido una nueva marca con el mayor número de yardas conseguidas por tierra en los dos primeros partidos disputados de playoffs.

El receptor abierto Antonio Brown también destacó en la ofensiva de los Steelers al capturar seis pases que le dio Roethlisberger y logró ganancia de 108 yardas en el juego aéreo.

Mientras que Smith, con los Chiefs, completó 20 de 34 pases para 172 yardas, logro un envío de anotación, le interceptaron otro y al igual que Roethlisberger fue derribado una vez que le costó bajar a 69,7 el índice de pasador.

El pateador brasileño Cairo Santos convirtió el único gol de campo que tuvieron los Chiefs y anotó también el punto extra que hizo del primer "touchdown" del equipo de Kansas City para el parcial de 7-3.