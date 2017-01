Feliciano López festeja su 60 Grand Slam consecutivo

El español Feliciano López festejó este lunes en los jardines de Melbourne Park su 60 participación consecutiva en un Grand Slam, en la víspera de su debut en el Abierto de Australia contra el italiano Fabio Fognini.

Sujetando dos bolas que marcaban las veces seguidas que ha competido en los denominados 'major' del tenis, y luciendo protección en sus mejillas contra el calor, al más puro estilo "aussie", el zurdo español de 35 años, posó para los medios de comunicación y luego firmó autógrafos a los aficionados.

"Es una suerte poder estar aquí otra vez, y competir de nuevo en un Grand Slam, y al máximo de ilusión. El hecho de haber estado tanto tiempo es para sentirse afortunado", dijo a EFE después.

"No haber tenido ningún problema físico es lo que me ha dado la oportunidad de llegar a 60, pero para mí es un número. Lo importante es poder competir este año otra vez, y a tope, y veremos qué pasa el año que viene", añadió el toledano que se ha convertido en el segundo jugador en llegar a esta cifra, a solo cinco torneos del suizo Roger Federer.

"En los últimos años he intentado cuidarme un poco más, sobre todo con la comida, y el físico. Darle prioridad a una serie de cositas que cuando eres más joven no te das cuenta", apuntó 'Feli' sobre el secreto de su éxito. "Yo he tenido mucha suerte, porque mi cuerpo ha respondido muy bien, pero es verdad que en los últimos cinco años pensé que si quería alargar mi carrera debería cuidarme y darle prioridad al físico".

El récord de Feliciano comenzó en Roland Garros 2002 y supera en la lista entre otros al surafricano Wayne Ferreira (56 Grand Slams seguidos) y al español Fernando Verdasco (55).

"Con 35 años juego contra gente diez o mucho más jóvenes que yo, y siento que estoy bien, o incluso en algunas ocasiones mejor que ellos, y eso me da mucha fuerza también", dijo Feliciano que ante la posibilidad de alcanzar a Federer comentó que hay que tomárselo con calma.

"Queda un año entero y pueden pasar tantas cosas... De momento vamos a jugar este, y al siguiente ya veremos si puedo llegar a esa cifra", dijo. Federer comenzó sus 65 Grand Slams en el Abierto de Australia de 2000 y cerró su racha consecutiva en este mismo torneo el pasado año.

Respecto a su debut contra Fognini este martes, Feliciano señaló que es "de lo peor que le puede tocar", y que "es muy abierto y puede pasar cualquier cosa".

"Es un partido muy difícil porque es de los peores rivales que puedes tener en un Grand Slam en primera ronda", añadió. "Fabio es muy completo, con mucho talento. Soy consciente que es de lo peor que te puede tocar", zanjó Feliciano.

"Jugaré el partido a tope, pero es evidente que no es el partido que uno quiere jugar en primera ronda de un grande, pero es lo que hay. Viniendo aquí sabes que estas cosas pueden pasar", recalcó.

Feliciano López y Fabio Fognini se han enfrentado en dos ocasiones, siempre con triunfo del español, en el Abierto de EE.UU. 2015 y al año siguiente en Wimbledon, donde el jugador español y José Perlas, entonces entrenador del italiano, tuvieron una dura discusión al finalizar el partido, aunque luego hicieron las paces.

Retirado en la segunda ronda de Auckland ante el francés Jeremy Chardy por un problema de espalda, Feliciano señaló que se encuentra mejor. "He estado unos días fastidiado pero he mejorado poco a poco", dijo. EFE.

mlm.