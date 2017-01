Lucha contra la corrupción, la gran tarea de Fernando Carrillo en la Procuraduría

Fernando Carrillo Flórez asumirá este lunes ante el presidente Juan Manuel Santos como Procurador General, con un reto enorme, el cambiar la percepción que dejó su antecesor, Alejandro Ordóñez, que con sus pronunciamientos polémicos le restó credibilidad al organismo entre ciertos sectores del país.

Pero Carrillo dice que su propósito no es ejercer con retrovisor, sino modernizar la entidad y garantizar el debido proceso y los derechos de quienes sean investigados por este ente de control público.

Carrillo es un experto abogado y político, tiene 53 años de edad, fue uno de los más sobresalientes dentro del movimiento de la Séptima Papeleta que sirvió de punto de partida para la Constitución de 1991 y ya ocupó el Ministerio de Justicia, la Agencia Jurídica para la Defensa de la Nación, el Ministerio del Interior y una destacada tarea carrera diplomática como embajador en España.

En una entrevista que publica este domingo la revista Semana, sostuvo que una de sus prioridades será la lucha contra la corrupción. “Tenemos que fortalecernos para cumplir la misión que históricamente hemos realizado y para luchar, en especial, contra la corrupción que es la peor amenaza a la democracia porque deslegitima al Estado, genera desigualdad, encarece las cosas y exacerba los males que pueda tener la democracia”, dijo.

Añadió a Semana que en Colombia “ha faltado estrategia contra la corrupción, han faltado gerencia pública y resultados. Hay mucha retórica y denuncias, pero los colombianos quieren resultados. Ese es el gran compromiso de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, y por eso debemos trabajar en conjunto. El lema de esta Procuraduría, que también lo debería ser en la política y la función pública, es que ser pillo no paga”.

Sobre el tema Odebrecht, que se ha convertido en uno de los mayores escándalos, Carillo dijo que se debe actuar coordinadamente entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. “Ya se han hecho hallazgos y hay temas judiciales internacionales que están en marcha. El punto de partida de toda la acción del Estado, y aquí no hablo solo de la Procuraduría, sino de todos los organismos de control, deberían ser los escenarios internacionales; hoy más que corrupción lo que hay es crimen organizado internacional. Pero no me anticiparía específicamente a acciones de la Procuraduría”, añadió en la entrevista que publica la revista.

Anunció múltiples tareas pero dijo que fortalecerá los procesos de investigación de la Procuraduría en los niveles regionales y locales, por lo que pretende incrementar las relaciones de trabajo con las Personerías y las Defensorías del Pueblo en el país.