Venezuela adopta nuevas medidas económicas en la frontera con Colombia

Al amparo de un nuevo decreto de emergencia económica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció la adopción de nuevos mecanismo de control para frenar el contrabando de alimentos y combustibles.

Para ello, ratificó la apertura de estaciones de gasolina en la zona limítrofe para vender el producto en pesos y así atender la demanda que se viene presentando en Norte de Santander.

Dijo que no entiende como se permite el contrabando de gasolina en Colombia, porque eso viola el derecho internacional y las leyes de comercio mundial.

Sobre el particular anunció que en los próximos días espera hablar con el presidente, Juan Manuel Santos para analizar con detenimiento el tema.

A esto se suma la apertura de ocho casas de cambio que de acuerdo con el presidente Maduro tendrán que comenzar a operar a partir de mañana, con el fin de permitir el cambio de pesos a bolívares y viceversa.

El Gobierno de Venezuela también implementara tiendas para la compra y venta de alimentos en ambas denominaciones y así acabar con el flagelo del contrabando.

De otra parte, manifestó que “ustedes no saben todo lo que hemos hecho por la paz de Colombia, pero no pueden ser mal agradecidos vale (…) Lo mínimo que tiene el ser humano es agradecer. Yo no pido que me pongan una medalla de premio Nobel, no la merezco, ni soy merecedor y la única medalla que espero es la bendición de Dios”.