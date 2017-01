Piedad Córdoba anuncia campaña a Presidencia Colombia ante tumba Fidel Castro

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba avanzó su intención de competir por la Presidencia de su país, un anuncio que realizó tras visitar la tumba del expresidente cubano Fidel Castro en la ciudad oriental Santiago de Cuba, informaron hoy medios locales.

"He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que me ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil", declaró Córdoba tras colocar el pasado sábado una ofrenda floral con la inscripción "Seguiremos tu ejemplo y defenderemos tu legado" ante la piedra que guarda las cenizas de Castro.

La abogada y política colombiana consideró que su carrera por la Presidencia para el período 2018-2022 será "harto difícil" y dijo que por esa razón acudió ante la tumba del líder de la Revolución cubana, para pedirle "energía, resistencia y luz".

"Estoy aquí porque no solamente seguiremos la lucha que él comenzó sino porque tenemos la obligación de defender ese legado, que es el legado de la humanidad, de la solidaridad y del internacionalismo", dijo Córdoba, citada por el sitio oficial Cubadebate.

"Como el mismo decía, un revolucionario no se cansa, no se pensiona, jamás espera absolutamente nada distinto a lo que significa la gratificación de la lucha, añadió.

Además, expresó que para ella fue un "inmenso honor" poder participar en los funerales de Fidel Castro, fallecido a los 90 años el pasado 25 de noviembre, y ser uno de los invitados extranjeros a la ceremonia íntima de inhumación en Santa Ifigenia el 4 de diciembre último.

"Fidel (Castro) para mí es muy especial, tuve el inmenso honor de estar con él en varias oportunidades, de recibir su apoyo y acompañamiento cuando me sacaron del Congreso, cuando me inhabilitaron y en la persecución tan espantosa que hubo en mi país", recordó la también líder del movimiento político de izquierdas Poder Ciudadano siglo XXI.

El exprocurador General de Colombia Alejandro Ordóñez inhabilitó a Córdoba en 2010 para ejercer cargos públicos durante 14 años, pero esa medida fue anulada en octubre pasado por el Consejo de Estado.

Córdoba confesó que este es un momento "decisivo" en su vida personal y también en la vida de Colombia, que comienza un proceso tan "importante y difícil" como lo es la construcción de la paz con justicia social.

Córdoba fue senadora de Colombia entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal.

La exsenadora ha acudido con frecuencia a Cuba durante los diálogos de La Habana, en los que el Gobierno colombiano y las FARC negociaron durante cuatro años un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado en ese país.