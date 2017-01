Keylor Navas: "Debemos ser conscientes que no podemos bajar la guardia"

El costarricense Keylor Navas, guardameta del Real Madrid, elogió el encuentro que cuajó su equipo pese a la derrota en Sevilla (2-1) pero admitió que deben ser "conscientes" de que no pueden "bajar la guardia" en los partidos para que no ocurra lo mismo que en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"Hasta el minuto 85 íbamos ganando el partido, pero también debemos ser conscientes de que los partidos duran más y no podemos bajar la guardia en ningún momento, porque nos puede pasar lo que pasó", indicó en declaraciones a Movistar +.

El arquero costarricense apuntó que estaban "contentos por el trabajo que se hizo" y porque consideró que habían hecho "un gran partido independientemente del resultado".

"Hay que aprender", señaló Keylor Navas, quien argumentó que la mayor parte del encuentro no pasaron apuros y el rival no disfrutó de muchas ocasiones del partido, así como lamentó no haber podido sacar el disparo del montenegrino Stevan Jovetic que significó el definitivo 2-1 en la prolongación. EFE.