El canadiense Sanders y la chilena Riveros ganan el Ironman 70.3 de Pucón

El canadiense Lionel Sanders y la chilena Bárbara Riveros, esta última por tercer año consecutivo, fueron los ganadores de la edición 2017 del "Ironman 70.3" de Pucón que se disputa cada enero en ese balneario lacustre de la región de La Araucanía, en el sur de Chile.

Sanders anotó un tiempo de cuatro horas y siete segundos en cubrir los 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera pedestre incluidos en la competición, que reunió a más de 2.100 participantes, según los organizadores.

En tanto, Riveros, que había ganado las ediciones de 2015 y 2016 de la prueba, consolidó su condición de reina de Pucón al cruzar la meta en 4 horas, 36 minutos y 18 segundos, superando por pocos metros a la estadounidense Alicia Kaye, que había liderado una buena parte de la prueba.

Lionel Sanders, que el pasado noviembre ganó el ironman completo de Arizona estableciendo un nuevo récord mundial de 7 horas, 44 minutos y 29 segundos, corrió de atrás hoy en Pucón y se hizo del liderato en la última etapa, por delante del chileno Felipe Barraza, que fue segundo y del argentino Luciano Taconne.

"Fue una carrera muy difícil, Felipe (Barraza) es un gran competidor. Es impresionante esta carrera y trabajé muy duro hasta llegar al final", indicó Sanders tras su llegada a la meta.

Barraza marcó un tiempo de 4h06:04 y Taconne anotó 4h06:07 para la distancia, mientras cuarto llegó el también chileno Felipe van de Wyngard (4h09:34).

En la serie de mujeres, Riveros debió luchar arduamente para superar a Alicia Kaye, que se apoderó del primer lugar al inicio de la última fase y a la que logró superar faltando menos de mil metros para la meta.

"Estuvo súper dura la carrera. Realmente no creía que alcanzaría a Alicia (Kaye). Estoy agradecida a la gente. No pararon de apoyarme. Pucón siempre ha sido especial. Por momentos pensé que no sería mi día", señaló tras su triunfo la chilena.

"Lo veía difícil, pero cuando quedaba cerca de un kilómetro y medio dejé todo y veo como que tuve unas alas que me hicieron avanzar y pude pillarla, pero es una corredora muy fuerte y merece un aplauso", agregó.

Finalmente, Kaye anotó un tiempo de 4 horas, 36 minutos y 48 segundos, mientras tercera fue su compatriota Haley Chura, con un registro de 4h42:43.