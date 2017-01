Chelsea, Tottenham y Arsenal golean y se distancian

Chelsea, Tottenham Hotspur y Arsenal golearon este sábado a Leicester (0-3), West Brom (4-0) y Swansea (0-4), respectivamente, y metieron presión a Liverpool, Manchester City y Manchester United antes de sus duelos del domingo.

Londres, 14 ene (EFE).- Chelsea, Tottenham Hotspur y Arsenal golearon este sábado a Leicester (0-3), West Brom (4-0) y Swansea (0-4), respectivamente, y metieron presión a Liverpool, Manchester City y Manchester United antes de sus duelos del domingo.

El Tottenham de Mauricio Pochettino fue el encargado de abrir la jornada 21 de la Premier League. Y lo hizo arrollando en White Hart Lane a un West Brom irreconocible.

Los del norte de Londres, liderados por un magistral Harry Kane, que marcó un triplete -Gareth McAuley, en propia puerta, fue el autor del otro gol 'Spur'-, se han colocado temporalmente segundos y ya acosan al Chelsea.

"Fue un gran partido. Estamos demostrando mucha madurez; el equipo aprendió mucho de la temporada pasada y creo que estamos en un buen momento. Si quieres pelear por grandes cosas necesitas que después del triunfo ante el Chelsea (2-0) siga uno como éste", señaló Pochettino tras el partido.

Sin embargo, sus vecinos del suroeste, no acusaron la presión del triunfo del Tottenham y, con una sonora goleada en casa del vigente campeón, el Leicester, restablecieron su diferencia de siete puntos en lo más alto de la tabla.

No acusaron los 'Blues' la ausencia de Diego Costa, descartado por un supuesto enfrentamiento con el técnico Antonio Conte, y gracias a un doblete de Marcos Alonso y a un tanto de Pedro golearon a los 'Foxes' en el King Power Stadium.

"Antes del partido dije la verdad y ahora repito la verdad porque no me gusta mentir: Diego dejó de entrenar el martes porque sintió dolor en la espalda. Desde ese momento no entrenó más. Por esa razón no está disponible. Y esa es la verdad", dijo el preparador italiano, visiblemente molesto por las continuas preguntas sobre el hispano-brasileño, tras el duelo.

El Arsenal fue el tercero de los 'grandes' en liza este sábado. Los de Arsene Wenger no fallaron en el Liberty Stadium de Swansea y regresaron a Londres con tres puntos importantes tras una sonora goleada (0-4).

Mejoraron los 'Swans' con Paul Clement, antiguo ayudante de Carlo Ancelotti en el Chelsea, PSG, Real Madrid y Bayern Múnich, en el banquillo, pero no pudieron frenar el vendaval ofensivo de un buen Arsenal, que se llevó un meritorio triunfo que lo aúpa hasta la tercera plaza de la clasificación, empatado a puntos con el cuarto, el Liverpool (44), pero con mejor diferencia de goles.

El francés Olivier Giroud, Jack Cork y Kyle Naughton en propia portería, y el chileno Alexis Sánchez fueron los autores de los goles 'Gunners' en Gales.

Además, el West Ham volvió a la senda del triunfo y, con los goles de Feghouli, Carroll -golazo de tijereta- y del argentino Lanzini, hundió un poco más al Crystal Palace (3-0), sus vecinos del sur de Londres.

El Hull City, con un doblete del uruguayo Abel Hernández, remontó ante el Bournemouth (3-1), mientras que el Stoke ganó a domicilio al Sunderland (1-3), el Burnley pudo con el Southampton (1-0), y Watford y Middlesbrough no pasaron del empate en Vicarage Road (0-0).

La jornada 21 de la Premier League se completa el domingo con dos apasionantes partidos: Everton-Manchester City en Goodison Park (13:30) y Manchester United-Liverpool en Old Trafford (16:00 GMT).