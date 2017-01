Sampaoli ve "preparado" al equipo pese al "desgaste" de 3 partidos con Madrid

El técnico argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, aseguró que su equipo se "ha preparado para hacer un gran partido" este domingo ante el Real Madrid, al que le "ilusiona ganar para estar más cerca" del liderato, pero ha advertido de que "genera un gran desgaste jugar tres veces ante" el campeón de Europa.

Tras un último entrenamiento este sábado, Sampaoli dijo en rueda de prensa que espera que "la gente llegue bien para dar su mejor expresión", aunque está convencido de que "no se dará el mismo partido del jueves" (3-3 en la Copa), sino que será un encuentro "muy exigente" para los suyos.

No obstante, recalcó que sus jugadores están "muy estimulados por lo sucedido" en el duelo copero.

Para el técnico argentino, este nuevo choque, ahora en Liga, lo "cambia la presencia de Cristiano Ronaldo, por ser un jugador de jerarquía", pero está convencido de que el Sevilla tendrá "ocasiones de hacer un gran partido delante de" su "afición" porque ve a "todo el mundo muy ilusionado por estar cerca de los de arriba".

Jorge Sampaoli indicó que no ha "hablado en el vestuario de la polémica" por los insultos proferidos por una parte de la grada al madridista Sergio Ramos, entre otras razones porque no está "muy enterado" del asunto y él prefiere "pensar únicamente en el partido, que es lo que conduce a intentar sacar un buen resultado".

"Más allá de lo externo, pido que la gente esté con nosotros, que nos aliente para ganar y no se preocupe por el resto. Hay que mirar para el Sevilla, no para los costados. El Real Madrid es un producto que vende mucho. Generar polémica sobre esa institución moviliza mucho, pero yo me centro en mi profesión", añadió.

El preparador blanquirrojo sí quiso aclarar que "tirar un penalti a lo Panenka no es faltar al respeto", lamentó "lo sucedido tras ese penalti" y afirmó que "ojalá se reconcilie la situación, porque Sergio Ramos es parte de esta casa y es una pena que estén divididos".

Sampaoli confía en "hacer lo mismo del jueves para ser un equipo muy competitivo", ya que cree que "cuando esto no suceda", el Sevilla será "un equipo de espera que naufrague en la medianía de la tabla", mientras que ahora "ya se ha demostrado que ganarle aquí al Sevilla es complicado".

El argentino alabó a los dos fichajes invernales del club, el delantero montenegrino Stevan Jovetic y el defensor francés Clement Lenglet, con los que "viendo cómo jugaron el jueves se ha dado un salto de calidad" e incluso tienen "opciones de ser titulares" este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán.