Barreda: "Ganar un Dakar no es fácil, hasta que no lo consiga no voy a parar"

El motociclista español Joan Barreda (Honda), que se impuso en cuatro etapas de este Dakar y fue quinto a 43:08 minutos del campeón Sam Sunderland (KTM), dijo este sábado que ganar la carrera "no es fácil" y que no va a parar hasta conseguirlo,"Hemos dado el máximo. Hemos hecho un buen trabajo durante el año y lo he podido mostrar. Realmente el año pasado hicimos unos cambios para programar bien el Dakar y llegar más fuertes que nunca y han funcionado. He tenido una moto magnífica, todas la

"Hemos dado el máximo. Hemos hecho un buen trabajo durante el año y lo he podido mostrar. Realmente el año pasado hicimos unos cambios para programar bien el Dakar y llegar más fuertes que nunca y han funcionado. He tenido una moto magnífica, todas la motos Honda fueron perfectas. Tenemos un equipo muy fuerte", dijo Barreda.

"Claro que duele no subir al podio, pero el deporte es así. Ganar el Dakar no es fácil, hay que seguir fuerte, más fuerte que nunca. Tiene que salir, porque el trabajo y el esfuerzo está ahí. Soy cabezón y hasta que no lo consiga no voy parar", agregó.

El español de 33 años fue sancionado, junto a otros pilotos de Honda, con una hora extra por repostar en una zona prohibida durante la cuarta etapa.

Barreda dijo que la "apelación" de esa medida es un paso que Honda "aún tiene que decidir si se hace".

"Si realmente Honda tiene el derecho, según el reglamento, que lo luche. Me haría ilusión defender mis derechos", explicó.