Novak Djokovic: "Cada célula del cuerpo cambia cada día"

"El hecho de que lo haya hecho muy bien en Melbourne Park los pasados diez años, convirtiendo este en el Gran Slam donde he tenido más éxitos me da mucha confianza y emoción", dijo el serbio, ganador los dos últimos años, que califica este primer grande de la temporada como "un desafío personal y como jugador", porque "eres una persona diferente persona.

Tras asegurar que nunca se ha sentido invencible, Djokovic afirmó que había trabajado muy duro en la pretemporada "como imagino que la mayoría de los jugadores", dijo, "para encontrarme mejor, tanto física como mentalmente", y recordó que no podía "pedir un mejor comienzo de la temporada, salvando aquellos puntos de partido en las semifinales y jugando un partido tan intenso contra Verdasco, y al día siguiente contra Andy".

El sorteo ha deparado que el español Fernando Verdasco, quien tuvo cinco bolas de partido contra Djokovic en las semifinales de Doha, sea su primer rival este año en Melbourne. "Espero no tener que afrontar la misma situación y tener que defender puntos de partido", dijo el serbio.

"Fernando es un jugador muy completo en cualquier superficie. Y en un día concreto, si las cosas le salen bien, puede ganar a cualquiera en cualquier superficie", añadió. "En cualquier caso depende de muchas cosas, de como me sienta y como se sienta él. Es el primero partido del Grand Slam. Ambos necesitamos comenzar con la intensidad correcta. Pero espero un partido duro, de eso no hay duda", aventuró.

"No pienso traer a nadie más", zanjó sobre el equipo técnico y después de que se confirmase su ruptura con el alemán Boris Becker. "El equipo de entrenadores es el que es, Marian Vajda, y Dusan Vemic es el segundo entrenador", comentó

Al comentar sobre el suizo Roger Federer, "Nole" se deshizo en honores. "Con Roger siempre puedes ver nivel máximo y tenis de calidad", dijo. "El trae este aura de campeón dentro y fuera de la pista. El deporte le echaba de menos", señaló. EFE.