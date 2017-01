Ojala la Fiscalía actúe para que meta a la cárcel a los responsables de sobornos de Odebrect: Cardona

El exministro de Transporte, German Cardona, se pronunció sobre la captura del ex viceministro de Transporte, Gabriel García, en el escándalo de sobornos de Odebrecht y afirmó que tiene que caer todo el peso de la ley a las personas que resulten responsables en este hecho.

Cardona estuvo al frente de la liquidación del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y de la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura que lo remplazó.

Afirmó en Caracol Radio, que recibe esta información de los sobornos con mucho pesar porque el Gobierno del presidente Santos desde que inició su gestión en el 2010, fue precisamente quien trabajo para que estos temas de infraestructura funcionen como lo han hecho hasta hoy.

"Meda mucha lástima lo que está sucediendo y espero que los responsables aparezcan, como ayer lo dijo el Fiscal General de la Nación que ya tienen mucha información recabada y son las autoridades quienes tienen que llamar a los implicados y no me cabe la duda que el Gobierno está muy pendiente de que esto se aclare, porque yo he hablado sobre ese tema con él en días anteriores", manifestó Cardona.

El exministro también afirmó "yo jamás oí de problemas de corrupción en esos contratos en el Gobierno anterior y mucho menos en el presente Gobierno".

Recordó que cuando se inició la campaña presidencial en el año 2010, "yo me encargué de todo el tema de infraestructura y estuve en contacto permanente con el exministro Andrés Uriel Gallego, y al ganar las elecciones el presidente Santos en junio de ese mismo año, yo le comuniqué lo que había visto y que había que hacer, un cambio muy profundo dentro del Ministerio y él medio carta blanca para trabajar en eso”.

Agregó el exministro Cardona que de inmediato decidió que había que cambiar el Instituto Nacional de Concesiones por la Agencia Nacional de Infraestructura, traje a una persona como fue la doctora María Inés Agudelo, ella se tuvo que retirar por problemas ya conocidos y luego traje a Luis Fernando Andrade y así mismo lo hicimos en el INVIAS y en otras Entidades.

Al preguntársele que va pasar con los contratos de obras que tiene Odebrecht, Cardona manifestó que ojala la Fiscalía actúe rápidamente para que meta a la cárcel a los responsables de estos procesos.

Dijo finalmente que hoy han cambiado los procesos en los que ya no son únicos proponentes, sino que son licitaciones amplias en las que los ganadores y los perdedores saben que está sucediendo y sólo espera que la infraestructura del país siga como va, muy bien.