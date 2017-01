Arrestado nuevamente el exfiscal salvadoreño Martínez acusado de corrupción

El exfiscal salvadoreño Luis Martínez (2012-2015), investigado por delitos de corrupción, fue arrestado hoy por orden de un tribunal colegiado que revirtió la libertad condicional de la que gozaba desde octubre anterior, informó la Policía.

"Hemos capturado bajo orden judicial al exfiscal general Luis Martínez y será puesto a orden del juez Octavo de Instrucción de San Salvador", dijo en sus redes sociales el director del cuerpo de seguridad, Howard Cotto.

La detención de Martínez y otros seis implicados fue ordenada el jueves por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que no ha precisado los motivos; no obstante, la Policía no ha confirmado el arresto de las otras personas que en el mes de octubre fueron acusadas y detenidas junto al exfiscal.

Martínez es acusado de "omisión en la investigación y fraude procesal" por supuestamente fabricar pruebas en un caso a favor del empresario Enrique Rais, también imputado y que deberá regresar a prisión con el exjefe fiscal.

Entre los procesados se encuentra el exdirector de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General, Julio Arriaza, excolaborador de Martínez y acusado también de fraude procesal, y el exjuez de Paz Romero Giammattei.

Se espera que la tarde de este viernes Martínez sea llevado ante un tribunal que decidirá si es enviado a un calabozo de la Policía o a un centro penal mientras afronta la etapa de instrucción o investigación judicial.

Martínez afronta otro proceso, también en etapa de instrucción, por supuestamente revelar públicamente unas grabaciones de escuchas telefónicas realizadas al sacerdote español Antonio Rodríguez y que sirvieron de pruebas contra este.

Por otra parte, el exjefe de la Fiscalía fue multado en julio del 2016 por los magistrados del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), con el pago de 8.964 dólares, por violación de la ley al "aceptar dádivas a cambio de favorecer a Rais".