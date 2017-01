Carlos Alberto Montaner: "La política cubana de Obama está llena de mentiras"

El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner dijo hoy a Efe no sentirse sorprendido por la derogación de la medida migratoria "pies secos/pies mojados", dado que la "política cubana" del presidente de EE.UU., Barack Obama, "está llena de mentiras".

Montaner criticó con dureza a Obama por los "engaños" y bandazos que ha ido dando respecto de Cuba: "Obama ya me había engañado cuando dijo, una y otra vez, que no modificaría la política cubana de Washington mientras los Castro no se abrieran a la democracia", expuso el intelectual exiliado.

Y sin embargo, añadió Montaner, el mandatario estadounidense "anunció lo contrario en diciembre de 2014", para después "mentir repetidas veces cuando afirmó que no modificaría la política migratoria de los cubanos" y ahora "hacerle a Raúl Castro la última concesión".

Obama derogó este jueves la norma "pies secos/pies mojados", que permite quedarse en el país a los cubanos indocumentados que logran pisar territorio estadounidense.

Con este decreto ejecutivo, Obama pone fin a una política de beneficios migratorios puesta en marcha por el Gobierno de Bill Clinton en 1995, por la que los cubanos que lograban tocar tierra podían permanecer legalmente en EE.UU., mientras que imponía la repatriación de los que eran interceptados en el mar.

Además, prosiguió Montaner (La Habana, 1943), la derogación de esta política migratoria "genera incógnitas", porque Obama eliminó un decreto presidencial firmado en 1995 por Clinton "encaminado a frenar parcialmente el éxodo de cubanos tras el balserazo de 1994", cuando emigraron cerca de 35.000 cubanos.

Antes de entrar en vigor la política migratoria "pies secos/pies mojados", precisó el presidente del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), a los cubanos que eran interceptados en el mar se les daba asilo. "Después de la medida, se devolvían a Cuba", explicó.

Pero el fin de esta normativa de beneficios migratorios para los cubanos mantiene importantes "incógnitas", puesto que, consideró, a la vez que el Gobierno de Obama "declara que los cubanos no tendrán un trato favorable, existe la Ley de Ajuste cubano y no ha sido derogada".

Una ley que permite que una persona de origen cubano "acceda a la residencia legal al año y un día de haber llegado" a territorio estadounidense, apuntó.

En opinión del diario en español del sur de Florida El Nuevo Herald, el fin de la política migratoria citada es una decisión "especialmente insolidaria con los médicos cubanos que trabajan en el extranjero bajo condiciones de semiesclavitud, recibiendo salarios irrisorios, mientras el Gobierno de la isla se embolsa la mayor parte de la compensación monetaria" por su labor.

La derogación de la normativa supone también la eliminación del programa de alivio migratorio que permitía solicitar asilo a profesionales médicos cubanos que abandonaran sus misiones internacionales o que cursaran estudios en el exterior, iniciado en el año 2006 y conocido como "Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos" (CMPPP).