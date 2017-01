Crece amenaza de inhabilitación contra Henrique Capriles

La contraloría declaró responsabilidad administrativa contra Henrique Capriles Radonski y otros funcionarios de la Gobernación de Miranda, por 5 casos en el manejo de recursos. Capriles asegura que fue una audiencia viciada, donde sus abogados demostraron que no hubo daño patrimonial y todo se hizo apegado a derecho.

Esta decisión de la contraloría abre las puertas a la inhabilitación política de Henrique Capriles lo cual le impediría optar a un nuevo cargo de Elección popular por el plazo que establezca la propia contraloría.

A Capriles se le acusa de haber recibido una donación de la embajada polaca en Venezuela para arreglar una cancha deportiva y de la embajada de Gran Bretaña, que patrocino un programa de promotores de paz, vía web. La Contraloría también señaló como irregular, la pauta publicitaria con el canal de televisión Venevisión por cuñas institucionales y la firma de convenios y acuerdos.

“Este es un gobierno que regala, pero los venezolanos no podemos recibir donaciones de otros países”, pues no, eso no tiene nada ilegal”. dijo Capriles en conferencia de prensa.

Capriles cree que es una jugada política para sacarlo del juego democrático, por ser uno de los líderes representativos de la oposición en eventuales elecciones.

“No hay persona, ni partido, ni maduro, ni su cúpula que tenga la posibilidad, la fuerza de evitar que yo siga luchando por el cambio en mi país”, advirtió Capriles ante una próxima inhabilitación. El gobernador insiste en que el expediente deja claro que no hubo daño patrimonial en ninguno de los casos.

“Una vez que quede firme la sentencia del gobernador, en cualquier momento lo pueden inhabilitar” dijo su abogado Rafael Chavero, quien apelará la decisión.

“gobierno desgraciado”.

Henrique Capriles criticó la persecución contra el diputado Gilber Caro. “Gobierno desgraciado… Este gobierno se dice humanista, es una farsa” aseguró Capriles, luego de la detención del dirigente de Voluntad Popular, a quien según Capriles le “sembraron” un fusil y explosivo C4.

“Este caballero que agarró la vicepresidencia, tiene prontuario, ese usted lo jurunga y qué no sale de allí”, dijo refiriéndose al Vicepresidente Tareck El Aissami.