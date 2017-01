Ashton Kutcher aplaude a Natalie Portman por denunciar su diferencia de salario

Hace unos días la premiada actriz Natalie Portman confesaba que en 2011 aceptó un salario tres veces inferior al que Ashton Kutcher recibió por coprotagonizar juntos 'No Strings Attached' -conocida también como 'Sin compromiso' o 'Amigos con derechos' en el mercado hispanohablante-, a pesar de que entonces ella ya había sido nominada a un Óscar por su trabajo en la cinta 'Closer', que finalmente se llevaría a casa gracias a 'El cisne negro'.

Ahora el propio Ashton ha echado mano de sus redes sociales para elogiar a su compañera de reparto por denunciar una situación tan injusta.

"Me siento muy orgulloso de Natalie y de todo el resto de mujeres que alzan la voz para acabar con la diferencia de salario en función del género", ha asegurado ahora el actor y humorista a través de su cuenta de Twitter.

Al realizar su explosiva confesión, que ha dado la vuelta al mundo como un ejemplo de la discriminación salarial a la que deben hacer frente las actrices de Hollywood, Natalie reconoció que aceptó el proyecto sabiendo que cobraría mucho menos que el protagonista masculino, una desigualdad que aceptó con resignación.

"A Ashton Kutcher le pagaron tres veces más que a mí en 'No Strings Attached'. Yo estaba al corriente y acepté la situación porque en Hollywood impera una cosa conocida como las 'cuotas'. Tu cuota es lo máximo que te han pagado [por un proyecto]. El suyo era tres veces superior al mío, así que decidieron que también debía cobrar el triple que yo. No me enfadé tanto como debería haberlo hecho", reconocía la intérprete y cineasta en su conversación con la revista Marie Claire.