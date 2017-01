Simeone: "A mejor trabajo, el talento tiene prioridad y Gaitán lo tiene"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que, a "mejor trabajo de equipo y funcionamiento colectivo, el talento siempre tiene prioridad y Nico Gaitán lo tiene" y remarcó que Yannick Carrasco es un jugador "importantísimo" para su conjunto.

El centrocampista argentino, en la banda izquierda, repetirá dos partidos como titular en el equipo rojiblanco, este sábado frente al Betis, por segunda vez en seis meses en el club, mientras que el extremo belga vuelve a la convocatoria, ya superadas las molestias en el tendón de Aquiles que le han mantenido fuera tres encuentros.

"Siempre los minutos que les damos a los futbolistas son en consecuencia de lo que ellos nos dan y lo que le dan sobre todo al equipo", comenzó su respuesta a una pregunta sobre Ángel Correa y Nico Gaitán y si van a aumentar sus minutos y su protagonismo en un futuro cercano, tras el buen partido de ambos frente a Las Palmas.

"Ángel está muy bien, siempre emparentado al gol. En partidos que uno imagina que no puede hacer gol aparecen situaciones, ha tenido siempre situaciones para marcar y creo que ha jugado bastante. Gaitán ha jugado un poco menos y de hace un tiempo a esta parte está creciendo muchísimo en cuanto a lo que el equipo necesita. Y se ve".

"El otro día hizo un buen partido, mañana va a jugar otra vez y a mejor trabajo de equipo y mejor funcionamiento colectivo, el talento tiene siempre una prioridad en los equipos y Gaitán tiene talento", resaltó el técnico argentino en la víspera del partido contra el Betis, en la que habló específicamente de más jugadores del equipo.

También de Carrasco: "Lo que explicaba el otro día es que no le gusta jugar a la derecha por una cuestión de gustos. A mí hay un montón de cosas que tampoco me gusta hacer y las tengo que hacer. Pero eso no quiere decir que no va a jugar en la derecha, que no quiera jugar en la derecha y que cuando el equipo lo necesite no nos va a dar su máximo rendimiento en la derecha".

"Hablaba de una sensación que él mismo explicaba en una nota hace meses. Nos puede dar cosas importantes también por ese sector debido a que por una cuestión de piernas, de velocidad y de ritmo puede ser muy desequilibrante. Seguiremos buscando las mejores alternativas para que el equipo responda", añadió el entrenador.

Y remató: "Carrasco, sin duda, es importantísimo para nosotros. Cuando él esté bien nos dará ese salto de calidad ofensiva que nos lo ha dado sobre todo en el arranque de este torneo, en los primeros tres meses más que nada. Lo necesitamos, estamos muy contentos de que ya está volviendo, mañana estará en la convocatoria y a ver si mañana puede volver a entrar dentro del partido".

También habló del portugués Tiago Mendes: "Él expresó muy claramente sus sentimientos. No solemos contar las situaciones que vivimos internamente hacia fuera y él necesitó explicar todas las charlas que se han tenido. Fue muy claro y contundente. Es un chico al que quiero mucho, primero como hombre y segundo como futbolista".

"Ojalá que pueda terminar este año de la mejor manera. El equipo lo necesita. Se lo dije en aquella charla que tuvimos por octubre, cuando Saúl, Gabi y Koke estaban jugando en el medio y siempre le dije lo que pienso de él, que para mí cinco minutos de Tiago son muy importantes para el equipo y ojalá lo podamos tener lo más rápido posible", dijo del medio, de baja por unas molestias en la rodilla.

Entre tanto, el Betis será su rival este sábado en el Vicente Calderón. "Su entrenador (Víctor Sánchez del Amo) siempre donde ha estado ha tenido equipos muy competitivos, con sistemas que crean siempre complicaciones a los rivales. Creo que mañana va a ser un partido trabado, duro y difícil", analizó del equipo verdiblanco.

"Lo tendremos que jugar con mucha inteligencia para poder encontrar espacios, que creo que va a haber pocos, y se va a desarrollar en las dos áreas. Ellos tienen mucha gente buscando la parte defensiva y llegan con mucha gente dentro del área. El medio es una zona más de paso, pero la presencia de Dani Ceballos le da esa calidad para conexiones ofensivas", continuó.

En ese encuentro, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Koke Resurrección están apercibidos de sanción. "Buscaremos, si suceden este tipo de situaciones, alternativas para compensar la posible falta de uno", explicó Simeone. Una tarjeta amarilla les impediría a cualquiera de los tres jugar en la próxima jornada de Liga ante el Athletic Club.